В небе над Нидерландами заметили огненный шар, похожий на метеорит
Жители Нидерландов наблюдали в небе летящий «огненный шар». Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
Информация о том, что к земле приближается некий горящий объект, поступала во все полицейские участки страны. Представитель Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман и эксперт по космосу Роб ван ден Берг предположили, что это метеорит.
На радарах службы местного управления воздушным движением объект не зафиксировал, так как он находился на слишком большой высоте. В Германии и Бельгии также заявляли о необычном явлении.
По информации издания Tagesschau, части небесного тела повредили жилой дом в немецком городе Кобленц. Разрушений в Нидерландах и Бельгии, предварительно, нет.
