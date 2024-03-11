В выборах президента планируют принять участие более 4 млн подмосковных избирателей

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Более 4,4 млн избирателей, проживающих в Московской области, заявили, что собираются принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Такой результат показал опрос, который проводили подмосковные информаторы о выборах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Исходя из тех анкетных данных, которые мы получили в результате обхода, мы видим, что однозначно планируют принять участие порядка 72,21% от общего числа людей, которых мы опросили. И порядка 18% опрошенных скорее хотели бы принять участие в голосовании», — сказал Берёзкин.В цифровом выражении результат анкетирования выглядит так: ответ «Да» на вопрос «Планируете ли вы принять участие в выборах президента?» дали 3 млн 548 тысяч 574 человек. И ещё 877 тысяч 679 человек выбрали ответ «Скорее да». Таким образом, общее число собирающихся на выборы избирателей составило 4 млн 426 тысяч 253.
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