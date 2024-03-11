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В выборах президента планируют принять участие более 4 млн подмосковных избирателей

11 марта 2024, 14:59
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Более 4,4 млн избирателей, проживающих в Московской области, заявили, что собираются принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Такой результат показал опрос, который проводили подмосковные информаторы о выборах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Исходя из тех анкетных данных, которые мы получили в результате обхода, мы видим, что однозначно планируют принять участие порядка 72,21% от общего числа людей, которых мы опросили. И порядка 18% опрошенных скорее хотели бы принять участие в голосовании», — сказал Берёзкин.
В цифровом выражении результат анкетирования выглядит так: ответ «Да» на вопрос «Планируете ли вы принять участие в выборах президента?» дали 3 млн 548 тысяч 574 человек. И ещё 877 тысяч 679 человек выбрали ответ «Скорее да». Таким образом, общее число собирающихся на выборы избирателей составило 4 млн 426 тысяч 253.


Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей голосование будет проводиться в течение трёх дней: с 15 по 17 число.

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#подмосковье
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В Красногорске провели оперативное совещание по выборам Президента
11 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске прошло оперативное совещание, где было уделено особое внимание выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в конце этой недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Глава городского округа Дмитрий Волков в рамках совещания уделили особое внимание нескольким мероприятиям, которые пройдут на текущей неделе.

«Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта, и особая задача каждой структуры – ответственный подход во всем, что касается вопросов организационного порядка и обеспечения безопасности. В округе создано 126 постоянных и три временных избирательных участка, все из которых должны соответствовать стандартам, начиная от визуальной составляющей до оснащения материально-технической базой», — поделился Дмитрий Волоков.

Кроме этого, глава отметил, что до конца недели будет открыт детсад на 250 мест в поселке Новый. Стоит отметить, что 16-17 марта в Красногорске пройдут народные гулянья и областной День православной молодежи в Никольском соборе.

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#подмосковье
#дмитрий волков
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Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Владимир Путин запретил размещать рекламу на площадках иноагентов
11 марта 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете размещения рекламы на ресурсах, принадлежащих лицам, признанным в России иноагентами. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Законопроект о запрете размещения рекламы на площадках иноагентов был принят Госдумой РФ в конце февраля. Сегодня его подписал президент.

Согласно закону, запрет на распространение рекламы касается любых платформ — сайтов, блогов, телеграм-каналов, социальных сетей.

За нарушение запрета предусмотрена система штрафов: 50 тысяч рублей для физических лиц, 500 тысяч рублей для юридических лиц. При неоднократном нарушении данного закона лицам, признанным на территории Российской Федерации иноагентами, грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы.

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В Подмосковье организуют около 60 временных избирательных участков
11 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/andriano_cz

Почти 60 временных избирательных участков будет организовано в Московской области для голосования на выборах президента Российской Федерации, большинство из них разместят в больницах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Помимо стационарных, мы всегда организуем временные избирательные участки. В этом электоральном цикле таких будет 57. 39 из них будет располагаться в медицинских учреждениях, также участки будут в следственных изоляторах. И ещё два избирательных участка мы разместим в аэропортах Шереметьево и Жуковский», — сказал Берёзкин.
Он также сообщил, что в Московской области подготовили 320 резервных пунктов для голосования, 196 из которых расположены в помещениях и 124 — в автобусах.

Всего в Московской области голосование будет проводиться на 3 тысячах 985 избирательных участках.

Выборы президента России состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#илья берёзкин
#московская область
#подмосковье
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Психолог Бетанова: Отсутствие матери может грозить девочке «тяжёлым характером»
11 марта 2024, 14:39

Фото: istockphoto.com/SB Arts Media

Доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.
«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Бетанова.

В подобных ситуациях психолог рекомендовала как можно скорее искать хорошую замещающую семью, а самому ребёнку стараться не застревать в поисках ответов на вопросы, почему родительницы нет. Здесь, по мнению специалиста, могут помочь самовнушение, аутотренинги, развитие умения видеть счастливые минуты в настоящем.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала родителям обязательно проводить профилактические беседы с детьми на тему опасности мошенничеств, в том числе, в интернете.

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#психолог
#развитие
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#дети
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В Башкирии разыскивают миллионера
Житель Башкирии выиграл крупную сумму в лоторею, но за призом не пришёл
11 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/blinow61

В Башкирии мужчина купил под Новый год лотерейный билет и выиграл крупную сумму. Теперь миллионера разыскивают, поскольку он сам не обратился пока за выигрышем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной лотереи.
Как выяснилось, счастливый билет был приобретен в отделении Почты России в городе Салавате. Однако, несмотря на все усилия оператора и активные поиски счастливчика, он пока так и не явился, чтобы забрать свой приз.

В соответствии с правилами лотереи, победитель должен сообщить оператору о своем выигрыше в течение семи месяцев после объявления итогов розыгрыша. В данном случае, у загадочного башкирского миллионера есть время до 31 июля 2024 года, чтобы обратиться за деньгами. В противном случае, он потеряет всю сумму.

Невостребованные выигрыши, подобные этому, перечисляются в бюджет Российской Федерации через 3,5 года после проведения тиража. Это означает, что частные средства становятся общественными и будут пущены на решение государственных вопросов.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Башинформ», жители Башкирии в 2023 году выиграли более 100 миллионов рублей.

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#башкирия
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Подмосковные школьники пишут письма поддержки бойцам СВО
11 марта 2024, 14:17

Фото: iStock/Ivan Melnikov

Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» стартовала в школах Подмосковья. Ребята плетут маскировочные сети, пекут блины, расписывают глазурью печенье и пряники, а также пишут письма бойцам, участвующим в специальной военной операции. О проведении акции рассказал представители региональных школ в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов.
Значимость этой акции, проходящей в рамках движения «Доброе дело», отметил глава региона.

«Вы знаете, что в 2022 году наши школьники выступили с инициативой и с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело». Эта акция — очень важная вовлечённость, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых», — сказал Воробьёв.
Об активном старте акции рассказала директор Наталья Квашенникова гимназии имени Подольских курсантов в Климовске.

«Мы сегодня пишем письма бойцам, украшаем печенье глазурью, печём блины, а самое главное — плетём сети. А вечером мы ждём наплыв родителей, которые активно нас в этом поддерживают», — поделилась Квашенникова.
Представители балашихинской школы №12 рассказали, что в акции принимают участие не только ученики, но и представители местного клуба «Активное долголетие». Помощь от представителей старшего поколения получили и ученики школы №3 в Мытищах. Кроме того, там решено по итогам недели провести конкурс на лучший расписной пряник.

Акция «Неделя добрых дел» проводится во всех школах Московской области с 11 по 15 марта. По итогам в зону СВО будут переданы сплетённые школьниками маскировочные сети, пряники, а также написанные ребятами письма поддержки.

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#московская область
#подмосковье
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Выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» посетили свыше 9 тыс человек
11 марта 2024, 14:01

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Около 9,5 тысяч человек посетили выставку работ Ильи Репина и его учеников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 29 февраля выставку посетило свыше 9,5 тысяч жителей и гостей региона.

«В экспозиции представлены 110 работ Ильи Репина и его учеников из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник другие. Проект создан в год 180-летия мастера и позволяет взглянуть на него в качестве наставника, сформировавшего плеяду выдающихся художников. Их работы представлены в экспозиции трех залов, где название каждого — цитата самого Репина», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка открыта до 28 июля 2024 года. Полную информацию об экспозиции можно найти на сайте музея.

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#концерт
#новый иерусалим
#подмосковье
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Российские студенты разработали приложение по обучению самостоятельной жизни
11 марта 2024, 13:52

Фото: istockphoto.com/insta_photos

Студенты из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали приложение, которое обучит молодёжь самостоятельной жизни и поможет к ней быстрее адаптироваться.
«Многие молодые люди сталкиваются с проблемами взрослой жизни. Когда они начинают жить самостоятельно, у них возникает много вопросов. Мы предлагаем приложение, где будут собраны короткие, но ёмкие статьи на различные темы, которые помогут адаптироваться в самостоятельной жизни, сохранить нервы, время и деньги», — пояснила в беседе с RT лидер проекта Анастасия Калинина.

Отмечается, что в приложении также будут установлены обратная связь и различные опросы.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать национальный проект по воспитанию молодёжи на основе традиционных ценностей.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и при участии заинтересованных федеральных госорганов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта Кремля.

Также Владимир Путин предлагал в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России».

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#президент
#воспитание
#молодёжь
#технологии
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Стало известно, сколько россиян проголосуют за Путина
ФОМ: Путин может набрать 80% голосов на выборах президента
11 марта 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Порядка 70% россиян планируют проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. При этом за действующего главу государства Владимира Путина могут проголосовать более 80%. Такие данные следуют из ФОМ.
Согласно результатам опроса, 69,8% опрошенных россиян пойдут на голосование. При этом за кандидата в президенты Владимира Путина могут проголосовать 80,8% опрошенных.

При этом кандидат Николай Харитонов (КПРФ) может набрать 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) — 4,6%.

Опрос проводился 4-6 марта. Всего опросили 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

По результатам другого опроса ФОМ, работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.

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