Заявление на дистанционное голосование подали около 13% избирателей Подмосковья

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Почти 13 процентов избирателей Московской области собираются проголосовать на выборах президента России при помощи ДЭГ — дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По состоянию на утро 11 марта 780 тысяч 612 человек или 12, 86% наших избирателей подали заявки на голосование в дистанционной форме. Для сравнения — в 2023 году у нас было 445 тысяч заявлений на ДЭГ», — сказал Берёзкин.Он также напомнил, что 11 марта — это последний день подачи заявлений на дистанционное электронное голосование, а также на голосование не по месту регистрации при помощи механизма «Мобильный избиратель».
Выборы президента Российской Федерации состоятся на текущей неделе. Для удобства избирателей их будут проводить три дня: 15, 16 и 17 марта.
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