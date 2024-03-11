За выборами президента РФ в Подмосковье будут следить около 12 тыс наблюдателей

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Около 12 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации в Московской области, они будут находиться непосредственно на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
Он сообщил, что Центр общественного наблюдения откроется за сутки до начала выборов — 14 марта. И туда будет стекаться вся самая оперативная информация по ходу голосования.
Илья Берёзкин также рассказал, что 67% участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами Ростелекома. Остальные избирательные участки входят в зону покрытия видеорегистрации. В дни выборов эти камеры подключат к порталу для наблюдателей.
Территории рядом с избирательными участками будут находиться под контролем камер областной системы «Безопасный регион».
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«В Центре общественного наблюдения будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и около 150 иностранных наблюдателей, представляющие более 15 стран, а также Миссия СНГ», — уточнили в Мособлизбиркоме.
Территории рядом с избирательными участками будут находиться под контролем камер областной системы «Безопасный регион».
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Лев Каштанов