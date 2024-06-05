В Одинцове в 2024 году обустроят 18 дворов и спортивные площадки

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С 2019 года в Одинцовском округе по программе КБДТ привели в порядок 55 дворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
За пять лет в Одинцовском округе по программе комплексного благоустройства приведены в порядок 55 дворов, установлены 34 игровых городка, 138 детских и 23 спортивные площадки прошли модернизацию.
В этом году комплексно благоустроят 18 дворов, сделают 12 спортивных площадок, а также 32 народные тропы протяжённостью почти 4 километра. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва установят еще 4 детских игровых комплекса.
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«К 870-летию кардинально преобразился Звенигород: реконструирован исторический центр города — улицы, скверы, набережная. Благоустроены общественные пространства в Одинцово, Кубинке, Больших Вязёмах, Барвихе. Приведены в порядок территории у станций МЦД», — поделился глава округа Андрей Иванов.
В этом году комплексно благоустроят 18 дворов, сделают 12 спортивных площадок, а также 32 народные тропы протяжённостью почти 4 километра. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва установят еще 4 детских игровых комплекса.
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Мира Полтева