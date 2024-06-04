В Одинцовском округе за последние годы построили четыре общеобразовательные школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Четыре школы возвели за последние 5 лет в Одинцовском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
За последние 5 лет в Одинцовском округе возвели 4 школы, которые суммарно рассчитаны 5 210 мест.
Также в городском округе проводится капитальный ремонт школ в рамках президентской программы.
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«2024 год станет рекордным по открытию новых социальных объектов. В этом году будет достроено 6 школ, которые дадут ещё 4 160 мест для учеников. Это, в частности, школа в Горках-2 на 550 мест, школа в Немчиновке также на 550 мест, школа в микрорайоне Одинцово-1 на 1 160 мест, школа в ЖК «Заречье Парк» на 600 мест, школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде на 1 100 мест и новый корпус коррекционной школы «Надежда» на 200 мест», — подчеркнул Андрей Иванов.
Также в городском округе проводится капитальный ремонт школ в рамках президентской программы.
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Мира Полтева