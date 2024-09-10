В одинцовском ЖК «Равновесие» пустят бесплатный трансфер до станции Жаворонки

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Бесплатный трансфер до железнодорожной станции Жаворонки планируют запустить для жителей жилого комплекса «Равновесие» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Обслуживать трансфер будет микроавтобус на 19 пассажиров.
Время работы трансфера — ежедневно с семи утра до десяти часов вечера. Поездка до гипермаркета «Глобус» займёт десять минут, до конечной — д/ж станции Жаворонки — полчаса. Микроавтобусы будут отправляться каждые десять минут.
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«Микроавтобус будет курсировать по круговому маршруту от дома №6 в ЖК «Равновесие», до станции Жаворонки Белорусского направления с остановкой у гипермаркета «Глобус», — уточняется в сообщении.
Время работы трансфера — ежедневно с семи утра до десяти часов вечера. Поездка до гипермаркета «Глобус» займёт десять минут, до конечной — д/ж станции Жаворонки — полчаса. Микроавтобусы будут отправляться каждые десять минут.
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Лев Каштанов