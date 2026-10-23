В одной из башен «Москва-Сити» сработала сигнализация
В одной из башен делового комплекса «Москва-Сити» сработала сигнализация, однако тревога оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его информации, находящихся внутри людей эвакуировали из здания. Когда угроза не нашла подтверждения, они вернулись обратно.
На прошлой неделе сообщалось, что в зоне внутреннего вылета терминала А аэропорта Внуково сработала пожарная сигнализация, и на территории провели частичную эвакуацию пассажиров. Прибывший на место расчет службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов очагов возгорания не нашел.
После обследования специалисты выяснили, что датчик среагировал на пары, которые образовались при мойке аэрогриля в одном из кафе.
Читайте также: