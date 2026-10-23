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В одной из башен «Москва-Сити» сработала сигнализация

ТАСС: в башне «Москвы-Сити» провели эвакуацию из-за ложной сигнализации
Фото: iStock/Andrey Tishin

В одной из башен делового комплекса «Москва-Сити» сработала сигнализация, однако тревога оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



По его информации, находящихся внутри людей эвакуировали из здания. Когда угроза не нашла подтверждения, они вернулись обратно.

На прошлой неделе сообщалось, что в зоне внутреннего вылета терминала А аэропорта Внуково сработала пожарная сигнализация, и на территории провели частичную эвакуацию пассажиров. Прибывший на место расчет службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов очагов возгорания не нашел.

После обследования специалисты выяснили, что датчик среагировал на пары, которые образовались при мойке аэрогриля в одном из кафе.

Лидия Пономарева

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