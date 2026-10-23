В одной из башен «Москва-Сити» сработала сигнализация

23 октября 2026, 17:26

ТАСС: в башне «Москвы-Сити» провели эвакуацию из-за ложной сигнализации

Фото: iStock/Andrey Tishin

В одной из башен делового комплекса «Москва-Сити» сработала сигнализация, однако тревога оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.