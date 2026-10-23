Россиянин организовал мошенническую сеть в Южной Корее

23 октября 2026, 16:52

В Южной Корее задержали россиянина за организацию сети кол-центров

Фото: iStock/Ju Production

В Южной Корее правоохранители задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в создании сети телефонных мошенников. О проведении масштабной спецоперации сообщила местная полиция.