Россиянин организовал мошенническую сеть в Южной Корее
В Южной Корее правоохранители задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в создании сети телефонных мошенников. О проведении масштабной спецоперации сообщила местная полиция.
Вместе с россиянином задержали около сотни предполагаемых сообщников, среди которых были русскоязычные эмигранты и студенты. По версии следствия, группировка использовала специальные сим-боксы для спам-рассылок и звонков, ввозившиеся под видом жестких дисков и бытовой техники. Местные сим-карты оформляли на граждан страны — в ходе расследования полиция задержала 84 местных жителей, помогавших мошенникам. За время работы сети аферисты похитили 1,5 млрд вон (около 1,1 млн долларов).
Раскрыть сеть удалось благодаря коммунальной аварии: мошенники разрезали и смывали отработанные сим-карты в канализацию, из-за чего в многоэтажном доме в Пусане сильно засорились трубы. Когда коммунальщики прочистили засор, полиция изучила груду пластиковых обрезков и вышла на след злоумышленников.
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