В Орехово-Зуево для пенсионеров провели экскурсию по пожарной части

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели экскурсию по пожарной части для пенсионеров из округа Орехово-Зуевский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Экскурсию провели в городе Дрезна для ля пожилых людей из центра социального обслуживания и реабилитации.
Стоит отметить, что во время экскурсии пенсионеров познакомили с истории пожарной части, профессии пожарного и его задачах.
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«Во время мероприятия пенсионеры прошлись по помещения пожарной части и ознакомились с бытом и распорядком дня пожарных. Огнеборцы продемонстрировали гостям пожарную технику и специальное оборудование, стоящее на вооружении части. Все желающие получили уникальную возможность примерить на себя боевую одежду и средства индивидуальной защиты. Кроме этого, им напомнили о правилах эксплуатации газовых установок, печей и электротехники. В завершении мероприятия пенсионеры поблагодарили огнеборцев за познавательную и интересную экскурсиию.», — поделился замначальника части Андрей Митин.
Стоит отметить, что во время экскурсии пенсионеров познакомили с истории пожарной части, профессии пожарного и его задачах.
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Мира Полтева