В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой

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Органы следствия в Оренбургской области начали расследование уголовного дела по факту убийства женщины мужчиной, который, совершив преступление, покончил с собой.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось о трагедии, произошедшей в поселке Первомайский Оренбургской области, где правоохранитель убил учительницу и покончил с собой. Причиной этого трагического события стал отказ женщины начать отношения.
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