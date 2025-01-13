В Орловской области объявили ракетную опасность

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил в своем Teлеграм-канале, что на территории региона объявили Ракетную опасность.
«В Орловской области объявлена ракетная опасность!», — обратил внимание Андрей Клычков в сообщении.
Губернатор Орловской области предупредил жителей, находящихся дома, что лучше спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. В качестве укрытия он предложил коридор, ванную и кладовую.
Людям, находящимся на улице, Андрей Клычков посоветовал зайти в «ближайшее здание или подходящее укрытие».
В 21:39 по московскому времени губернатор Орловской области сообщил об отмене ракетной опасности на территории региона.
Ранее сообщалось, что на Украине воздушная тревога объявлена в восьми областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
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