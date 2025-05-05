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«В остальном он идиот»: как блистательный шахматист Гарри Каспаров* захотел быть политиком, а оказался посмешищем

Гарри Каспаров* (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Гарри Каспаров* (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Гарри Каспарова* многие россияне помнят как выдающегося шахматиста и прославленного чемпиона. Только сейчас звезда спорта носит титулы иноагента, террориста и экстремиста и внесен в соответствующие списки. Почему некогда поддерживающий Россию спортсмен резко стал ее противником, читайте в материале «Радио 1».

Добился многого, но всегда хотел чуточку больше


Гарри Каспаров* (Фото: РИА Новости/ Виктор Калинин)

Свою шахматную карьеру Гарри Каспаров* начал в далеком 1973 году с шахматной школы экс-чемпиона мира Михаила Ботвинника в Баку. Уже в 12 лет мальчик с легкостью обыгрывал в шахматы взрослых спортсменов и считался весьма умным ребенком. Получив аттестат с отличием, молодой победитель соревнований поступил на факультет иностранных языков в Азербайджанский педагогический институт. К своему 18-летию Каспаров* завоевал громкое звание мирового шахматного короля и получил звание гроссмейстера.

За свою спортивную карьеру Гарри Каспаров* стал обладателем одиннадцати шахматных «Оскаров», стал восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, дважды становился чемпионом СССР и шестикратным чемпионом мира по шахматам. Он оставался на вершине шахматного олимпа на протяжении 20 лет, пока не завершил карьеру в 2005 году.

Пока Каспаров* добивался успехов в спортивной карьере в его жизни были только шахматы и ни о какой политике он не помышлял, но добившись успеха, его потянуло к власти.

Был за тех, с кем выгоднее


Гарри Каспаров* (Фото: Instagram** @garry_kasparov)

В 1980-е Гарри Каспаров* состоял в КПСС, а уже в мае 1991 года стоял у истоков создания Демократической партии России и активно поддерживал Бориса Ельцина.

Когда его ожидания получить определённые выгоды не сбылись с Ельциным, он сделал ставку на генерала Лебедя, но и здесь просчитался. С приходом к власти Владимира Путина Каспаров* начал делать реверансы уже в его сторону, пытаясь быть полезным лидеру страны в построении демократии на просторах необъятной. Однако не случилось. Продвигать свои идеи и делать «новую Америку» через бывшего работника КГБ оказалось непосильным шахматисту.

В 2005 году, оценив Россию при Путине как неиндустриальную и недемократическую страну, Каспаров* объявил, что действующий президент страны его абсолютно не устраивает и он с «сотоварищами» будет добиваться его ухода. Ближе к выборам 2008 Каспаров* и вовсе решил больше не быть с кем-то заодно, а самому возглавить страну. Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но регистрации так и не добился.

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Тогда Каспарова* было уже не остановить. Бывший спортсмен заявлял, что он и только он благодаря своим сверхспособностям в области стратегического мышления может спасти Россию. К слову, он же предлагал продать японцам не только те четыре острова, на которые они претендуют, но и вообще всю Курильскую гряду, а на полученные деньги построить в стране демократию подобно американской.

В целом поведение Гарри Каспарова* как политика можно охарактеризовать как фанатичное и местами истеричное. Он позволял себе в интервью нецензурную лексику, резко высказался о стране и ее режиме, и временами делал предложения по решению вопросов граничащие с бредом. Михаил Делягин тогда выразил свою позицию относительно Каспарова* довольно ясно:

«Не знаю, является ли уход Каспарова* из шахмат потерей для шахмат, но вот его приход в политику – большая утрата для российской политики. Его намерения – свидетельство классической мании величия».

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Бегство к «хозяевам»


Гарри Каспаров* (Фото: Instagram** @garry_kasparov)

Каспаров* долго пытался продвигать свою политику, но это оказалось сложнее игры в шахматы. Участие в разнообразных акциях и демонстрациях нередко завершалось для Каспарова* арестами и административными санкциями. Перед своим бегством из России интеллектуальный спортсмен укусил сотрудника МВД за руку, да так, что повредил ему кость. Когда бывшего шахматного чемпиона пригласили повесткой в управление для разбора инцидента, Каспаров* решил бежать из страны.

Понятно, что причина была вовсе не в яростном укусе правозащитника, на тот момент даже широкой общественности стало известно о его связи с американским Центром политики безопасности, о финансировании Америкой его активной деятельности по разрушению России, и о целях получения гражданства США. Его миссия, порученная заокеанскими покровителями, не была выполнена, и он поспешил покинуть страну, в любви к которой так рьяно кричал с трибуны согражданам.

Каспаров* сейчас


Гарри Каспаров* (Фото: Instagram** @garry_kasparov)

После бегства из России Гарри Каспаров* стал членом комитета по безопасности США, вел активную пропаганду против России, но гражданства США так ему и не дали. Тогда он решил приписать себя к латвийским гражданам, но тоже получил отказ, а вот Хорватия его просьбу удовлетворила.

В 2022 году шахматист занял должность руководителя американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Inc. (RDI). Компания занимается продвижением американского образа жизни, а так же финансовой и политической поддержкой Украины.

Каспаров* продолжает свою деятельность в качестве пропагандиста, активно распространяя свои идеи по всему миру. Он выступает за демократические реформы, которые должны быть проведены по образцу США, но под пристальным и не всегда мирным контролем со стороны американского государства. Что касается России, бывший чемпион лаконично выразил в одной из своих статей:

«На мой взгляд, прекрасная Россия будущего – это, конечно, государство, ориентированное на евроатлантические ценности. Не обязательно в тех же географических границах, что проходят сегодня. Потому что вполне возможно, будут части российского государства, в которых возобладает другая точка зрения. В данном случае, я считаю, принцип Российской Федерации должен соблюдаться. Если кому-то хочется уходить и выстраивать собственное прекрасное будущее, пожалуйста, Россия не должна никого удерживать».

В целом, оглядываясь на проведенную работу Каспарова*, можно сказать, что игра в политика ему явно не удалась. В 2022 году Илон Маск довольно точно выразился об экс-чемпионе:

«Это правда, что Каспаров* играет почти так же хорошо, как мой iPhone. А в остальном он идиот».

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* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в России
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Знаю имена всех людей»: принц Гарри рассказал о готовившемся на него покушении
Принц Гарри признался, что на него готовили покушение после скандала с семьей
05 мая 2025, 15:27

Принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Гарри (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Принц Гарри рассказал, что мог стать жертвой покушения. Об этом он заявил в интервью BBC.
Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу матери — принцессы Дианы.
«Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс», — заявил принц Гарри.
Также он обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран.
« <…> они не только решили убрать мою охрану, но и подали сигнал каждому правительству в мире не защищать нас», — сказал принц Гарри.
Напомним, что недавно он захотел оспорить решение о лишении его государственной охраны, но пока его попытки безуспешны.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости, а жить планируют и в Великобритании, и в Канаде. В феврале 2021 года стало известно, что принц Гарри и его супруга окончательно отказались от обязанностей членов королевской семьи. Эту информацию подтвердили в Букингемском дворце.

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Юрьев день 6 мая: как сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы и запреты
05 мая 2025, 15:21

Фото: iStock/ Wirestock

В народном календаре 6 мая отмечается Юрьев день. Праздник также имеет названия Егорьев день, Георгий храбрый и Юрий Вешний. С этой поры наши предки начинали основные полевые работы и выгон скота на пастбища.
В православном церковном календаре этот день посвящён памяти святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых среди славян. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Kacharava

Великомученик Георгий, сын богатых христиан, родился в Палестине и служил в армии, став любимцем императора Диоклетиана, известного гонением христиан. В один из дней Георгий стал свидетелем того, как на судебном заседании был вынесен жестокий приговор, предусматривающий уничтожение христиан.

Георгий не смог сдержать своих чувств и объявил о своей вере, за что тоже был подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на это, святой оставался верен Христу. В 303 году его казнили в Никомидии. За мужество и помощь людям Георгия назвали Победоносцем.

Святой считается одним из самых почитаемых на Руси. Великомученик является покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. В XI столетии князь Ярослав Мудрый основал в городах Киев и Новгород монастыри, посвящённые святому Георгию. Его изображение можно увидеть на иконах, печатях, монетах и других предметах, связанных с княжеской властью.

В прошлом на Фроловской (ныне Спасской) башне Кремля можно было увидеть скульптурное изображение Георгия Победоносца. Русская православная церковь почитает его как небесного покровителя Москвы. В Российской Федерации его образ можно увидеть на гербе государства.

Кроме того, образ Святого на протяжении всей истории России вдохновлял воинов, защищавших свою страну. Орден Святого Георгия был высшей военной наградой в Российской империи. С 2002 года этот орден вновь вручается героям России.

Приметы дня


Фото: iStock/ Anetta Zalewska

  • На Егория мороз — будет просо и овёс.
  • Снег на полях ещё не сошёл — к плохому урожаю.
  • Юрьева ночь тепла — хлеба созреют до первых морозов.
  • Иней на деревьях в день Юрия Вешнего сулит богатый урожай гречихи.

Что можно делать в Юрьев день


6 мая принято ходить в храм и возносить молитвы святому Георгию. Мученик помогает верующим избавиться от сомнений, избежать ошибок, укрепиться в вере, отогнать нечестивые помыслы и принять правильное решение.

В давние времена в день памяти святого Георгия было принято делиться молоком с соседями, чтобы они помянули своих умерших близких.

На Егория с давних времен было принято отдавать долги. На Руси верили, что это к будущему достатку.

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Что нельзя делать 6 мая


Фото: iStock/ VeraPetruk

В этот день не следует топтать и рвать траву, поскольку неуважительное отношение к природе может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Покраску волос и стрижку лучше отложить на другой день. Также не стоит использовать острые ножницы и ножи — это может привести к финансовым проблемам.

6 мая нельзя лениться и бездельничать. Считается, что святой Георгий Победоносец такое не одобряет и может отвернуться от человека.

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График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона
05 мая 2025, 14:58

Фото: iStock/almaphoto

С каждым годом жители Москвы и Подмосковья с нетерпением ожидают конца отопительного сезона, который традиционно начинается осенью и заканчивается весной.
В 2025 году сроки отключения отопления остаются под вопросом, и всё зависит от капризов погоды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Когда отключат отопление в 2025 году?

Точные даты отключения отопления на 2025 год пока не известны. Система теплоснабжения в Москве и Московской области работает по принципу, основанному на среднесуточной температуре воздуха.

Если температура поднимается выше 8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней, то отопление отключают. Важно отметить, что речь идет именно о среднем значении: если днём воздух прогревается до 12, а ночью опускается до нуля, средняя температура всё равно будет ниже необходимого уровня.

В предыдущие годы отопительный сезон завершался в конце апреля — начале мая, и есть основания полагать, что в 2025 году ситуация не изменится. Ориентировочный период отключения может составить с 24 апреля по 14 мая.

Кто определяет сроки отопительного сезона?

Сроки начала и окончания отопительного сезона утверждает мэрия, а именно — Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Однако стоит помнить, что включение или отключение отопления не происходит мгновенно. Для этого требуется несколько дней.

Сначала отопление включают на социальных объектах: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Затем тепло поступает в жилые дома и только после этого — на промышленные предприятия. Отключение происходит в обратном порядке: сначала тепло отключают на фабриках и заводах, затем в жилых домах и в последнюю очередь — на социальных объектах.

Возможность повторного включения отопления

Иногда, несмотря на официальное завершение отопительного сезона, тепло может быть возвращено в здания. Это происходит в случае резкого ухудшения погодных условий. Например, в 2017 году правительство Москвы приняло решение завершить отопительный сезон 1 мая, когда температура достигла 20 градусов. Однако уже 10 мая тепло вернули из-за неожиданного похолодания.

Как минимизировать потери тепла

При подготовке к отключению отопления одной из главных задач является снижение теплопотерь. Для этого необходимо тщательно проверить герметичность всех конструкций здания и квартиры.

Фото: iStock/Axel Bueckert

Проверка оконных и дверных проемов

Первым шагом стоит проверить наличие щелей в оконных и дверных проемах. Если такие обнаружены, их следует заделать с помощью уплотнителей, герметиков или других подходящих материалов. В случае значительных потерь тепла через окна можно рассмотреть замену стеклопакетов на более энергоэффективные.

Устойчивость балконов и лоджий

Необходимо убедиться в герметичности балконов и лоджий. Установка качественных уплотнителей и заделка щелей в конструкции помогут сохранить тепло.

Углы здания

Потери тепла часто происходят через углы здания. Важно обратить внимание на состояние утепления в этих местах и при необходимости провести дополнительные работы.

Теплые полы для первых этажей

Для жильцов первых этажей, которые часто сталкиваются с проблемами теплоизоляции из-за соседства с подвалом, установка теплого электрического пола может стать эффективным решением. Рекомендуется выбирать системы с регулируемой температурой для оптимизации расхода электроэнергии.

Фото: iStock/Sashkinw

Портативные обогреватели

Портативные обогреватели могут использоваться в основных помещениях для поддержания комфортной температуры. При выборе обогревателя важно обращать внимание на его безопасность и энергоэффективность.

Грелки и теплые одеяла

Грелки и теплые одеяла помогут сохранить тепло в ночное время, что особенно актуально в холодные дни.

Проветривание помещений

Не забывайте о необходимости проветривания помещений, даже если вы стремитесь максимально сохранить тепло. Это важно для поддержания комфортного уровня кислорода в квартире.

Куда обращаться за помощью

Проблемы с отоплением могут возникнуть в любое время, поэтому важно знать, куда обращаться за помощью.

В Москве работает общегородской контакт-центр, предоставляющий информацию и принимающий заявки по вопросам отопления. Вы можете обратиться по телефону: 7 800 100-23-29.

Также можно напрямую связаться с управляющей компанией (УК), обслуживающей ваш дом. Контактную информацию УК можно найти на доске объявлений в подъезде. Многие УК предлагают возможность оставить заявку через личные кабинеты на официальных сайтах или в мобильных приложениях.

С помощью мобильных приложений «Электронный дом» и «Госуслуги» можно удобно оставить заявку на решение проблем с отоплением.

Круглосуточно работает горячая линия МОЭК для потребителей: 7 (495) 539-59-59. Это важно для решения вопросов, связанных с работой централизованной системы теплоснабжения.

Если проблема не была решена через указанные каналы, можно обратиться в Мосжилинспекцию для контроля соблюдения норм и регулирования ситуации.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Прогноз на 2025 год

С учётом климатических условий и прогнозов погоды, точную дату отключения отопления в Москве в 2025 году предсказать невозможно.

По словам главы Московской области Алексея Воробьёва, решение о завершении отопительного сезона будет приниматься с учётом обращений жителей. В ряде домов уже отмечается слишком высокая температура, и люди просят отключить отопление.

Что делать с батареями после отключения, нужно ли перекрывать батареи?

При завершении отопительного сезона коммунальные службы обычно сливают воду из системы, но иногда батареи оставляют заполненными для предотвращения воздушных пробок или замерзания.

Рекомендации:

  1. Если планируете оставить квартиру незаселенной или менять сантехнику/радиатор, закройте вентили на подаче и обратке.
  2. Если не планируете проводить ремонт, закрывать краны не обязательно, так как современные радиаторы рассчитаны на длительное использование с водой внутри.
Фото: iStock/Mariakray

Что делать, если батарея капает после отключения отопления?

Это явление называется «капелька», и оно связано с двумя основными причинами:

1. Конденсат: Весной температура наружного воздуха быстро повышается, а металл радиатора остается холодным длительное время. Возникающий конденсат оседает на поверхности батареи и постепенно стекает вниз.

Решение: Регулярно проветривайте помещение, повышая температуру воздуха в квартире, чтобы минимизировать разницу между температурой батареи и помещения.

2. Повреждение радиатора: Возможно, образовалась небольшая трещинка или прокладка потеряла эластичность.

Решение: Проверить состояние радиатора визуально и попытаться определить источник влаги. Если дело действительно в износе материала, следует вызвать специалиста для замены поврежденного элемента.

Почему шумит (вода) в батарее после отключения?

Звуки журчащей воды, шорохи или бульканье могут раздражать жильцов, хотя обычно это вполне нормальное явление, вызванное несколькими факторами:

1. Осталось немного теплой воды в системе: Вода продолжает медленно остывать и двигаться по трубам, вызывая звуковые колебания.

2. Воздушные пузыри: После прекращения движения горячего теплоносителя воздух может скапливаться в верхних частях радиаторов, вызывая характерные булькающие звуки.

3. Термальное расширение/сжатие металлов: Металлические конструкции меняют форму при изменении температуры, вызывая небольшие деформации и шумы.

Обычно такие звуки исчезают самостоятельно в течение нескольких дней после полного охлаждения системы.

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Россиян предупредили, что детская видеоняня может находиться под наблюдением мошенников
Эксперт Максимова: киберпреступники легко взламывают детские видеоняни
05 мая 2025, 14:32

Фото: iStock/Aleksei Mikhailechko

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, становятся лёгкой добычей для киберпреступников, которые могут шантажировать родителей и оказывать психологическое давление на детей после вторжения в частную жизнь. Об этом предупредила д.т.н., завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
«Основная проблема заключается в том, что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств. Чаще всего взлом происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Комбинации вроде «admin/admin» или «1234» злоумышленники проверяют первыми, и зачастую этого бывает достаточно для получения доступа», – объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Также хакеры могут воспользоваться уязвимостью недорогих моделей устройств, которые изначально содержат ошибки в прошивке. Также не менее рискованно подключать камеры и радионяни к слабо защищённым Wi-Fi сетям.

Особую опасность представляют фишинговые атаки, при которых пользователей обманом заставляют скачать поддельное приложение, через которое осуществляется управление устройством, или перейти по ссылке с вирусами. Также некоторые недобросовестные производители хранят видеозаписи в облачных хранилищах с недостаточной защитой, которые легко взламываются кибермошенниками.

«Обнаружить взлом можно по некоторым признакам. Обратите внимание на необъяснимые движения камеры (если она поворотная), странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов. Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере», – отметила Максимова.
Эксперт дала несколько советов для защиты от угроз. В первую очередь следует заменить пароль на более сложный, содержащий не только буквы, но и иные символы. Также необходимо отдавать предпочтение проверенным и известным брендам, которые обеспечивают надёжное шифрование данных.

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«Человек — не собственность»: Психолог рассказал, как спокойно расстаться с разлюбившим партнёром
Психолог Лунюшин: Отношения без любви следует прекратить, а не отпустить
05 мая 2025, 14:08

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Любовь — это сложное чувство, основанное на взаимном понимании, принятии и поддержке. Как справиться с потерей любимого, когда чувства остывают или уходят вовсе, рассказал специалист.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин отметил, что любовь исчезает тогда, когда один или сразу двое людей перестают понимать друг друга и принимать.

«В первую очередь необходимо понять, есть ли на текущий момент любовь. Принимает ли и понимает ли человек своего партнера, готов ли поддерживать свою половину», — говорит врач.

Если чувство исчезло, то необходимо взглянуть на своего партнёра по-другому, чтобы при принятии решения понять его поведение. Эксперт советует разобраться и в своих чувствах, убедиться в том, что готовности понимать и принимать своего партнера больше нет, и принять решение, будете ли вы продолжать жить с партнером или пора расстаться.

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

«Человек не собственность — это про здоровые отношения, не про отношения между людьми, где один является потребителем другого. Здесь видно понимать, как прекратить отношения, а не отпустить их», — подчеркнул собеседник издания.

Психолог часто видит, как люди живут без любви и находятся в зависимых отношениях, при этом они не счастливы.

«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают, ни морально, ни материально», — сказал эксперт.

Лунюшин отметил, что не каждый человек по причине своих психологических особенностей может принимать другого, помогать ему и уступать. В таких случаях его отношения с партнёром построены не на любви, а на вторичных выгодах.

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