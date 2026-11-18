В отдельных районах Подмосковья высота снежного покрова может достигнуть 10 см
18 ноября в отдельных районах Подмосковья снежный покров может достигнуть десяти сантиметров к концу дня. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Она уточнила, что снегопад должен начаться утром в среду. По предварительным оценкам, местами выпадет от 1 до 5 сантиметров снежного покрова. Осадки будут преимущественно небольшими и умеренными. Синоптик отметила, что в течение дня ожидается как обычный, так и мокрый снег. При этом на западе Московской области и на юге Подмосковья высота «белого покрывала» может достигнуть десяти сантиметров.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила в беседе с «Радио 1», что на текущей неделе в Москве и Подмосковье температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Однако насладиться сухой погодой не получится. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: