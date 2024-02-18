В Париже организовали акцию в память о детях Донбасса

Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
В Париже состоялась панихида «Белый марш» в память о детях, погибших в Донбассе от украинских обстрелов с 2014 года. Об этом передает информационное агентство ТАСС.
По словам соорганизатора и руководителя благотворительной ассоциации «SOS Донбасс» Анны Новиковой, акция посвящена второй годовщине специальной военной операции (СВО).
Панихида была организована в Свято-Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли, после нее участники шествия прошли по Марсовому полю к зданию вещательной группы Radio France. На флагштоках перед зданием были подняты флаги Франции, Украины, России, Донецкой Народной Республики (ДНР), Болгарии и различных регионов Франции. Демонстранты развернули плакаты с портретами погибших детей и призвали к беспристрастному освещению конфликта на Украине.
Читайте также:
Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Париж начал расследование после гибели двух французов на Украине
«Хотя эта акция называется "В память о детях Донбасса", мы, конечно же, не разделяем жертв этого конфликта, который спровоцировали не русские, и мы переживаем о судьбе всех детей», – заявила она.
Читайте также:
Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Париж начал расследование после гибели двух французов на Украине
Александр Климов