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В парке и во дворах Жуковского установят теннисные столы

21 августа 2024, 10:38
Фото: пресс-служба Жуковского г.о.

Фото: пресс-служба Жуковского г.о.

Пять теннисных столов установят в Центральном парке города Жуковский на улице Пушкина, кроме того, по просьбе жителей столы будут установлены в некоторых дворах, этот вопрос глава Жуковского Борис Аубакиров членами городского клуба по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадку (под установку столов – прим. ред.) в парке уже выбрали. Планируем установить в ближайшее время пять столов в парке. Они уже закуплены», — сказал Борис Аубакиров.
Он также добавил, что поговорил с жителями относительно установки теннисных столов во дворах.



«Выехал на место, пообщался с жуковчанами, вместе определили более подходящие для этого места. Столы в этих дворах установим в этом году», — заверил глава округа.
Кроме того, от жителей поступила просьба заменить один из пришедших в негодность теннисных столов на новый.

Ранее сообщалось, что два стола для настольного тенниса установили в ходе благоустройства сквера на улице Маяковского.

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#жуковский
#теннис
#благоустройство
Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России
21 августа 2024, 10:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сильнейшей школой страны стал Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из Долгопрудного, сместивший на второе место СУНЦ МГУ. Таким образом, в общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер.
Рейтинг составило агентство RAEX. При оценке учитывали конкурентоспособность и число выпускников, поступивших в престижные учебные заведения.
«Лидер сменился впервые за время существования рейтинга. В RAEX отмечают, что стать лучшим в стране Физтеху им. П.Л. Капицы помог рост числа выпускников, зачисленных в вузы по результатам олимпиад без других вступительных испытаний. За год доля олимпиадников среди выпускников лицея выросла с 47,7% до 58,4%. Кроме того, у этой школы – почти стопроцентное поступление выпускников в престижные российские университеты», – пояснили составители списка.
На третьем месте оказался московский лицей «Вторая школа».

Как отметили в RAEX, процент московских школ в рейтинге снижается. За пять лет доля столичных учреждений упала с 45% в 2019 году до 29% – в 2024-м.

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#школы
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
#образование
#вузы
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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по количеству проектов ИЖС
21 августа 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Московская область заняла первое место среди российских регионов по количеству проектов индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службеМинжилполитики региона. Рейтинг популярных субъектов Федерации с наибольшим предложением проектов частных домов от подрядных организаций представил портал ДОМ.РФ на основе данных суперсервиса строим.дом.рф.
Топ-3 регионов составили Московская область (1418 проектов), Москва (1163) и Ленинградская область (634). В топ-10 вошли Краснодарский край (630), Санкт-Петербург (566), Владимирская (526), Тверская (475), Калужская (458), Тульская (425) области, а также Татарстан (399).
«В Подмосковье строят много частных домов. Только прошлом году было введено 7,7 млн кв. м. индивидуального жилья. План на этот год - 7,5 млн «квадратов». Этому способствует последовательная политика региона по созданию условий для жилищного строительства», – считает министр жилищной политики Московской области. Елена Волкова.
По словам министра, в Подмосковье в работе используют разнообразные сервисы для бизнеса и граждан.
«Один из таких сервисов – цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом», – пояснила Волкова.
На портале представлен перечень сервисов от 1171 ресурсоснабжающей организации, доступны кредитные предложения от 12 банков-партнёров. Большинство проектов домов на платформе уже предварительно одобрены банками, что удобно для оформления ипотеки.

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#строители
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#московская область
#жильё
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В Подмосковье запустили мобильный сервис соцуслуг
21 августа 2024, 10:17

Фото: iStock/RollingCamera

Раздел «Соцуслуги» появился в мобильное приложении «МОё Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью раздела «Соцуслуги» пользователи могут найти ближайший социальный центр и выбрать нужные им услуги. В приложении «МОё Подмосковье» есть также разделы, посвящённые паркам, библиотекам, спорту и культуре», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В разделе «Соцуслуги» мобильного приложения «МОё Подмосковье» собрана информация о примерно 130 социальных центрах — их адреса, режим работы, перечень предоставляемых услуг и расписание реабилитационных занятий. Кроме того, с помощью приложения можно нанять сиделку, взять в аренду средство реабилитации, а также заказать социальное такси. Статус поданных заявок отслеживается через личный кабинет.

Приложение «МОё Подмосковье» можно скачать по ссылке.

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#подмосковье
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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников при помощи банковских карт
21 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto / ArisSu

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Злоумышленники берут в аренду банковские карты у дропов и выводят на них похищенные средства. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Раньше злоумышленники выкупали карты, совершали с их помощью транзакции и избавлялись от них. Теперь же они стремятся переложить ответственность на первоначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — сообщили в пресс-службе банка.

Мошенники используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Они берут в аренду сторонние карты у обычных пользователей — дропов, уверяя их в безопасности передачи банковской карты и доступа.

«Злоумышленникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна. Однако такая передача несёт в себе множество рисков — от попадания в чёрные списки банков до соучастия в уголовном преступлении», — подчеркнул начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Многие дропы не осознают, что могут стать жертвами мошенников. Злоумышленники, получив доступ к их личным кабинетам, могут оформить кредиты на их имена, оставив их в должниках.

За прошлый год система дроп-мониторинга ВТБ заблокировала на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов ВТБ и других банков.

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#люди
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Международная выставка-форум «Россия» запустила онлайн-экскурсии по экспозиции
21 августа 2024, 09:56

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

С экспозицией выставки-форума «Россия», с огромным успехом проходившей на ВДНХ, теперь можно познакомиться в онлайн-формате. На данный момент доступно десять тематических маршрутов.
Выставка проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента, напоминают организаторы на официальном сайте мероприятия. Теперь все желающие могут совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и ознакомиться с представлеными экспозициями, находясь в любой точке мира.

Наибольшей популярностью пользуется маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов». Здесь можно ознакомиться с экспозицией павильона № 75, где были представлены все 89 регионов Российской Федерации. Каждый стенд рассказывал о народах, населяющих разные территории страны, их национальных особенностях и традициях, знакомил посетителей с историей региона, бытом и народным творчеством населяющих его людей.

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#россия
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В подмосковном ЖК «Восточное Бутово» построили школу на 1,5 тыс. мест
21 августа 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского городского округа, учебное заведение было возведено за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Постройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новой школе три этажа, общая площадь здания составляет почти 18 тысяч квадратных метров. В школе размещаются универсальные и специализированные кабинеты два спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами, а также помещениями для хранения инвентаря, класс для занятий хореографией, актовый зал, библиотека с читальными залами, столовая и медпункт», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.

Школа откроется с началом учебного года.

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#школа
#строительство
#ленинский городской округ
#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Подмосковья утром 21 августа составила 4 балла
21 августа 2024, 09:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в среду, 21 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Носовихинское, Новоегорьевское, Минское, Косинское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Московской области сегодня утром насчитали 990 тысяч машин — столько же, сколько в среднем месяцем ранее.

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#московская область
#подмосковье
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Московские аэропорты возобновили работу после атаки дронов
21 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto / Sitikka

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты. Об этом сообщила Газета.ру с ссылкой на пресс-службу Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. <...> В период временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолётов», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 02:31 до 06:30 по московскому времени.

Ночью 21 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, было сбито 11 беспилотников.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Собянин отметил, что это была одна из самых масштабных попыток атаки на Москву с использованием БПЛА за всё время.

Кроме того, БПЛА были атакованы Брянскую, Белгородскую и Калужскую области. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Эксперт объяснила новую схему индексации пенсий с 2025 года
Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить раз в полгода
21 августа 2024, 06:09

Фото: istock/Denis Vostrikov

С 2025 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год, а не один раз, как это происходит сейчас. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По словам Подольской, индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это решение направлено на более точное отражение реальной инфляции и обеспечение пенсионеров более справедливыми выплатами. Индексация будет основываться на фактических показателях инфляции, а не на прогнозных данных, что позволит более оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Текущая индексация пенсий, которая в этом году составляет 7,5%, не успевает за уровнем инфляции по основным статьям расходов, таким как продукты питания и жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнула Подольская.
Она также отметила, что в 2024 году рост тарифов на ЖКУ составляет около 9,8%, что значительно выше уровня индексации.

Эксперт также предупредила о возможном удорожании жизненно необходимых лекарств, причиной чего стали рост цен на фармацевтические субстанции и увеличение логистических затрат. По ее данным, инфляция на 12 августа составила 9,07%, что немного выше прошлой недели.


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