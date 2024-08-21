В парке и во дворах Жуковского установят теннисные столы

Фото: пресс-служба Жуковского г.о.
Пять теннисных столов установят в Центральном парке города Жуковский на улице Пушкина, кроме того, по просьбе жителей столы будут установлены в некоторых дворах, этот вопрос глава Жуковского Борис Аубакиров членами городского клуба по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Площадку (под установку столов – прим. ред.) в парке уже выбрали. Планируем установить в ближайшее время пять столов в парке. Они уже закуплены», — сказал Борис Аубакиров.Он также добавил, что поговорил с жителями относительно установки теннисных столов во дворах.
«Выехал на место, пообщался с жуковчанами, вместе определили более подходящие для этого места. Столы в этих дворах установим в этом году», — заверил глава округа.Кроме того, от жителей поступила просьба заменить один из пришедших в негодность теннисных столов на новый.
Ранее сообщалось, что два стола для настольного тенниса установили в ходе благоустройства сквера на улице Маяковского.
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