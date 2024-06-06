В Павловском Посаде открыли два пляжа для отдыха и купания

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Два благоустроенных пляжа для отдыха и купания открыты в Павлово-Посадском городском округе: гостей ждут на искусственном водоёме «Озеро Байкал» в посёлке Большие дворы и на озере в деревне Евсеево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В указанных водоёмах проверялось качество песка и воды, проведены все необходимые анализы. Готовность пляжей к приёму отдыхающих проверил замглавы округа Вячеслав Федотов», — говорится в сообщении.На территориях пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера на водоёмах дежурят спасатели.
Купальный сезон официально открылся 1 июня, он продлится до конца лета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о самых популярных пляжах региона.
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