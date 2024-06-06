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В Павловском Посаде открыли два пляжа для отдыха и купания

06 июня 2024, 16:33
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Два благоустроенных пляжа для отдыха и купания открыты в Павлово-Посадском городском округе: гостей ждут на искусственном водоёме «Озеро Байкал» в посёлке Большие дворы и на озере в деревне Евсеево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В указанных водоёмах проверялось качество песка и воды, проведены все необходимые анализы. Готовность пляжей к приёму отдыхающих проверил замглавы округа Вячеслав Федотов», — говорится в сообщении.
На территориях пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера на водоёмах дежурят спасатели.



Купальный сезон официально открылся 1 июня, он продлится до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о самых популярных пляжах региона.

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#павловский посад
#пляжи
#отдых
В Подмосковье возможны задержки в графике наземного транспорта из-за непогоды
06 июня 2024, 17:34

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с осадками в некоторых округах Подмосковья возможны задержки в графике наземного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Задержка транспорта из-за сильного дождя может быть в некоторый округах региона.

«В настоящее время затруднено движение в Мытищах на Олимпийском проспекте, Шараповском проезде, Пироговском шоссе и прилегающих улицах. В связи с этим автобусы маршрутов № 11, 26 следуют с существенным отклонением от расписания. Также затруднено движение на юго-западе Москвы. Автобусы маршрута №461 «Одинцово – Москва (м. Юго-Западная)» начинают движение от остановочного пункта «Академия при Президенте РФ» с потерей остановочного пункта «м. Юго-Западная», — отметили в пресс-службе.

В министерстве настоятельно рекомендуют пассажирам учитывать информацию об изменении время ожидания транспорта при планировании поездок.

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В округе Коломна снесли библиотеку
06 июня 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание бывшей библиотеки, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Запрудной улице в селе Амерево городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Бывшая библиотека представляла из себя деревянное одноэтажное здание общей площадью 62 квадратных метра. Здание долго не использовалось и пришло в состояние, непригодное для эксплуатации. Постройку признали негодной и подлежащей сносу из-за морального и физического износа конструкций», — говорится в сообщении.
В мае текущего года здание снесли. В настоящее время участок, который занимала постройка, очистили от строительного мусора. На освободившейся территории планируется провести работы по благоустройству.

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#мособлархитектура
#коломна
#снос
#библиотека
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Глава Истры Витушева провела рабочее совещание с представителями администрации
06 июня 2024, 17:12

Фото: пресс-служба городского округа Истра

На рабочем совещании обсудили работу по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава округа Татьяна Витушева на рабочем совещании подняла актуальные проблемы по вопросам жителей.

«Брошенные полуразвалившиеся здания представляют опасность для наших жителей. Кроме того, выявление и устранение проблемных объектов, или приведение их в нормативное состояние, позволяет создавать более комфортную городскую среду как для местных жителей, так и гостей округа: проводить благоустройство, обустраивать дополнительные парковочные места, или использовать освободившуюся территорию для возведения новых объектов инфраструктуры», — подчеркнула глава.

В Истре на контроле находятся 66 объектов, 40 из них планируется ликвидировать в 2024 году.

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#истра
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Молодогвардейцы Павловского Посада посетили штаб местного телеканала
06 июня 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Штаб телеканала «Радуга» Павлово-Посадского городского округа посетили активистки «Молодой Гвардии Единой России» вместе со сторонниками партии и представителями местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята узнали, как работают корреспонденты, операторы и телеведущие, а также записали своё видео с помощью телесуфлёра. Экскурсия получилась очень интересной и увлекательной», — цитируются в сообщении слова председателя местного совета сторонников «Единой России» Татьяны Черемушкиной.
В администрации округа отметили, что визит в телекомпанию был организован в рамках партийного проекта «Цифровая Россия».

Ранее сообщалось, что членами подмосковного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» является более 9,3 тыс. человек.

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#молодая гвардия
#павловский посад
#телевидение
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Подмосковье будет развивать со Сбером экологические и социальные проекты
06 июня 2024, 16:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф пописали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
«Московская область давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе в рамках соглашений, которые мы подписываем на ПМЭФ. В прошлом году оно касалось всего, что связано с искусственным интеллектом. На этот раз делаем акцент на реализации ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха, создали в регионе систему экомониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка 3 тыс. камер с искусственным интеллектом. Всё это помогает делать жизнь людей более комфортной», – сказал губернатор.
По его словам, бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов. Предприятия меняют оборудование на оснащение, соответствующее экологическим требованиям.
«Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы. Первое соглашение предполагает сотрудничество в сохранении благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Это комплексная работа, в которой при поддержке области и Сбера также активно участвуют представители бизнес-сообщества и сами жители», – добавил Воробьёв.
По словам Грефа, от руководства Московской области исходит чёткий запрос на устойчивое развитие региона.
«Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками. У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы. Мы уже несколько лет работаем в этом направлении со многими регионами. Только за прошлый год реализовано 70 ESG-проектов с субъектами Федерации», – сказал глава банка.
Целью такой работы он назвал повышение качества жизни людей, новые возможности населению и бизнесу для роста с ориентацией на долгосрочную перспективу.

Еще одно важное направление сотрудничества – развитие технологического суверенитета Московской области. Упор делается на импортозамещение цифровых продуктов и оборудования, создание отечественного программного обеспечения.
«Как говорит наш президент, широкая цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи, пронизывать каждую отрасль и предприятие. Но не менее важен технологический суверенитет. Мы последовательно работаем над этой масштабной задачей, стараемся внедрять отечественное программное обеспечение. И соглашение со Сбером – ещё один шаг в сторону цифровой трансформации нашего Подмосковья и страны в целом», – отметил губернатор.
Он рассказал, что в регионе реализуют порядка 300 проектов импортозамещения. Сбер планирует выдавать кредиты для запуска проектов, основанных на принципах государственно-частного партнёрства, проектно-инвестиционного финансирования.
«Соглашение с правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые приведут к росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья. Это будет способствовать повышению уровня и качества жизни. Появятся новые рабочие места. Людям и бизнесу в режиме нон-стоп будут доступны высокотехнологичные продукты и сервисы», – сказал Греф.
Глава Сбера добавил, что достижение технологического суверенитета – одна из важнейших задач, определяющих вектор развития государственной политики.

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#губернатор
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#герман греф
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Отель Four Seasons у Кремля изъяли в собственность государства
ФССП изъяла гостиницу Four Seasons в Москве у экс-банкира Хотина
06 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/Sergey Sokolnikov

Судебные приставы изъяли в пользу государства гостиницу Four Seasons, расположенную рядом с Кремлём, которая раньше принадлежала бывшему банкиру Алексею Хотину. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что 4 марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-владельца банка «Югра» Хотина к девяти годам тюрьмы за растрату 23 миллиардов рублей.

В связи с этим приговором Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит процедуру передачи в собственность государства отеля и галереи «Модные сезоны».

Отмечается, что Хотин теперь обязан возместить пострадавшим от его преступления вкладчикам 17 миллиардов рублей.

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#отель
#государство
#фссп
#собственность
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В Павловском Посаде открылся физкультурный лагерь «Дельфин»
06 июня 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» начал работать во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, первая смена стартовала 3 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ближайший месяц воспитанников «Дельфина» ждёт интересная и насыщенная программа, включающая ежедневные тренировки общей физподгтовки, плавание в бассейне, командные и творческие мероприятия. В программу пребывание в лагере также входит двухразовое питание — завтраки и обеды», — говорится в сообщении.
В первый день смены для ребят провели экскурсию по лагерю, познакомили с вожатыми, а также провели игры на сплочение коллектива. Кроме того, воспитанники вместе оформили отрядные уголки.

В администрации округа ребятами пожелали интересного, полезного и здорового отдыха.

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#павловский посад
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#детский отдых
#лагерь
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Назван неожиданный фактор, привлекающий россиянок в мужчинах
Опрос: Россиянок в мужчинах привлекает грамотная речь
06 июня 2024, 15:45

Фото: iStock/dikushin

Опрос приложения для знакомств Mamba и книжного сервиса «Литрес», запущенный в преддверии Международного дня русского языка, показал, что 96% россиянок привлекает в мужчине грамотная речь
Отмечается, что лишь для меньшинства респонденток такой фактор не играет никакой роли.

«Грамотная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека. Женщины больше склонны замечать такие детали, как верная пунктуация и корректное написание слов, в то время как мужчины более терпимы к этому. Но для продолжительных отношений обычно стараешься выбирать партнёра, подходящего тебе по уровню образования и грамотности», — пояснила в беседе с «Известиями» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

До этого преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» Сергей Валюгин отмечал, что сам великий русский поэт Александр Пушкин был сторонником изменений в русском языке.

«Пушкин был на стороне изменений. Он считал, что люди меняются, поэтому и язык тоже должен. Он был на стороне обработки письменного текста, потому что, как правило, в то время говорили свободно, а писали очень «ломано», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Валюгин.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.

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Сбер: Россия мировой лидер по масштабам ущерба от телефонных мошенников
06 июня 2024, 15:45

Фото: istockphoto/ArtemSam

Самые масштабные в мире потери от действий телефонных мошенников несут жители РФ. Об этом рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», – сказал Кузнецов.

По его словам, за последние девять лет подобные звонки от злоумышленников стали огромной отраслью, имеющей миллиардные обороты и исчисляющей миллионы жертв.

По сообщению директора департамента информационной безопасности российского Центробанка Вадима Уварова, за первый квартал текущего года у жителей РФ хотели украсть, примерно, два триллиона рублей. Однако выманить удалось лишь четыре миллиарда.

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