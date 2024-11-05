В Павловском Посаде прошёл концерт творческих коллективов в честь Дня народного единства

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» состоялся концерт творческих коллективов, приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот праздник напоминает нам о силе духа нашего народа, его стойкости и сплочённости перед лицом любых испытаний. Спасибо артистам, подарившим зрителям праздничное настроение этим субботним вечером», — сообщило руководство Дома культуры.Свои выступления представили такие коллективы, как: вокальная группа «Ностальгия» под руководством Ольги Титовой, вокальная группа «Созвездие» под руководством Ивана Трохина, коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой и вокальная студия «Мастерская Алисы» под руководством Надежды Илларионовой.
Ведущей праздничного концерта стала Ольга Титова. За музыкальное сопровождение отвечал Алексей Кузьмин.
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