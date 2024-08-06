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В Рузском округе нашли миномётную мину и артиллерийский снаряд времён ВОВ

06 августа 2024, 11:28
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесах на территории Рузского городского округа: один — в трёхстах метрах от деревни Ожигово, второй — в полукилометре от деревни Палашкино, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«О подозрительных находках в единую службу спасения «Система-112» сообщили местные жители. На место отправились взрывотехники. Боеприпасы они идентифицировали как артиллерийский снаряд 57-милиметрового калибра и минометную мину 81-миллиметрового калибра. Тип снарядов и их состояние позволило предположить, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Специалисты поместили обнаруженные боеприпасы в специальный контейнер и перевезли в безопасное место, где обезвредили.

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#боеприпасы
#спасатели
#великая отечественная война
#рузский городской округ
#мособлпожспас
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из ЦВСИГ в Артёме
06 августа 2024, 11:26

Фото: istock/Dzurag

Два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Об этом пишет «‎Комсомольская правда».
Сообщается, что их приговорили к принудительной депортации из России. Ждать, когда их отправят на родину они не стали. Иностранцы затеяли побег, который осуществили вечером 2 августа в 21:00. Мигранты напали на сотрудников центра, но наделали много шума, их поймали и отправили в СИЗО до 3 октября.

Ранее мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.

До этого толпа чеченцев в Грозном избила мигранта. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.

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#мигрант
#иностранцы
#мигранты
#сизо
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Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане
Mash Gor: в Дагестане поймали подозреваемых в причастности к теракту в Махачкале
06 августа 2024, 10:31

Фото: istock/shironosov

В Дагестане поймали троих боевиков, подозреваемых в причастности к июньским терактам в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor. Задержанные состояли в запрещенном ИГИЛ* и проповедовали его идеологию, говорится в сообщении.
По данным издания, фигурантам от 16 до 18 лет, они участвовали в разработке плана атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы.

Отмечается, что все трое задержаны, правоохранители возбудили уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия.

Террористические акты в Дербенте и Махачкале случились 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.

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*запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
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#кадры
#дагестан
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В аэропорту Кольцово началась давка из-за ложных выкриков о стрельбе
06 августа 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Chalabala

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались паника и давка из-за ложных выкриков о стрельбе, сейчас ситуация урегулирована, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Кольцово также опровергли.
«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.
В аэропорте также отметили, что организовали проверку, во время которой определят все причины и обстоятельства случившегося, транспортная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей, очевидцев и работников воздушной гавани.

Проверку после случившегося также организовала Уральская транспортная прокуратура.

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#аэропорт
#полиция
#прокуратура
#сотрудники
#екатеринбург
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В Подмосковье задержали 60-летнего мужчину с крупной партией героина
06 августа 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Chalabala

Ранее судимого 60-летнего приезжего из Челябинской области задержали в Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили на Железнодорожной улице иномарку, за рулём которой был мужчина. У водителя, а также под капотом машины были обнаружены пять свёртков с порошком серого цвета общей массой свыше двух килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является героином.

Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему перевезти наркотики в Екатеринбург и там спрятать в тайник-закладку, чтобы потом продавать.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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#королёв
#криминал
#наркотики
#полиция
#мвд московской области
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43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником
В США 43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником
06 августа 2024, 08:58

Фото: iStock/blinow61

За секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Об этом информирует WAFB.
Расследование по делу началось, когда школьник заявил в полицию. По его словам, Лиэнн Яммарино дважды занялась с ним сексом.

31 июля Лиэнн Яммарино взяли под стражу. Следствие установило, что она общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.

Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.

Ранее сообщалось, что мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.

До этого учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#расследование
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Фигуранты дела о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием
06 августа 2024, 08:56

Фото: iStock/Atstock Productions

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ информационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, начали сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах пишет РИА Новости.
«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — приводят в агентстве заявление собеседника.
О задержании главы парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова стало известно накануне, 5 августа. Фигурантов арестовали по делу о мошенничестве, точная сумма ущерба от которого еще не известна, но уже превышает 40 миллионов рублей. В материале «Радио 1» рассказывали, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.

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#следствие
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По делу об обрушении пятиэтажки на Урале задержали мастера и двоих слесарей
СК задержал трёх работников газовой службы после обрушения дома в Нижнем Тагиле
06 августа 2024, 08:38

Фото: istock / blinow61

Следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по делу об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на источник.
По данным издания, в ближайшее слесарям-газовикам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Обрушение части жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной считается взрыв бытового газа. В результате ЧП скончались 10 человек, еще 16 оказались травмированы. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что в Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
В Приморье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку на базе отдыха
06 августа 2024, 07:46

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Приморье задержали мигранта, который пытался изнасиловать девушку на базе отдыха. Об этом проинформировало следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
В ведомстве сообщили, что в отношении 29-летнего Мыктырбека Сапарова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность. Однако девушка оказала активное сопротивление иностранцу. Мужчина пытался убежать, но был задержан супругом потерпевшей и передан сотрудникам полиции.

Следователи установили, что подозреваемый находится на территории Российской Федерации без законных оснований. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку по поводу предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности, на базе отдыха.

Произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом
Fox 4: техасская полиция расследует летальную аварию с участием Cybertruck
06 августа 2024, 07:13

Фото: istockphoto/Sven Piper

В Соединенных Штатах Америки произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом. Об этом информирует местный телеканал Fox 4 Beaumont.
Вечером 4 августа в округе Чемберс (штат Техас) по неизвестной причине пикап потерял управление. Он выехал с дороги и врезался в трубу. Водитель погиб на месте, были ли другие люди в машине, не уточняется. Причина потери управления остается неизвестной.

Сообщается, что департамент общественной безопасности Техаса рассматривает этот случай как возможный первый инцидент с летальным исходом.

Электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

Ранее в Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.

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