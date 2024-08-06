В Рузском округе нашли миномётную мину и артиллерийский снаряд времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесах на территории Рузского городского округа: один — в трёхстах метрах от деревни Ожигово, второй — в полукилометре от деревни Палашкино, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О подозрительных находках в единую службу спасения «Система-112» сообщили местные жители. На место отправились взрывотехники. Боеприпасы они идентифицировали как артиллерийский снаряд 57-милиметрового калибра и минометную мину 81-миллиметрового калибра. Тип снарядов и их состояние позволило предположить, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Специалисты поместили обнаруженные боеприпасы в специальный контейнер и перевезли в безопасное место, где обезвредили.
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Лев Каштанов