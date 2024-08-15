В подмосковном лесу нашли заблудившуюся семейную пару

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Муж и жена отправились за грибами в лес недалеко от деревни Кунавино городского округа Ступино и заблудились, их нашли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Супруги, обнаружив, что не могут самостоятельно найти дорогу домой, позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и попросили им помочь. Работники дежурной смены прибыли в район поиска, связались с «потеряшками» по телефону, определили их примерное местонахождение и принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.Поиски заняли меньше часа. Спасатели обнаружили незадачливых грибников и вывели их из лесного массива. Ни мужчине, ни женщине медицинская помощь не потребовалась.
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Лев Каштанов