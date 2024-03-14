В Пентагоне рассказали, почему Северная Америка боится русских «Цирконов»

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Атомные подлодки ВС РФ, оснащенные ракетами «Циркон» представляют угрозу для большей части Североамериканского континента. Об этом заявил руководитель северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
Военный сообщил, что Россия поставит на вооружение 12 подлодок типа «Северодвинск» и разместит их в Атлантическом и Тихом океанах.
Гийо уверен, что такой вид вооружения создает угрозу важной инфраструктуре Северной Америки. Он также добавил, что особенно возросла угроза за последние десять лет.
Прежде сообщалось, что Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
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Гийо уверен, что такой вид вооружения создает угрозу важной инфраструктуре Северной Америки. Он также добавил, что особенно возросла угроза за последние десять лет.
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Анастасия Хохлова