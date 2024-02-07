В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии

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Пермские следователи начали расследование после появления информации о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о результатах работы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Следственными органами СК России по Пермскому краю ведется предварительное расследование. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. предоставить информацию о ходе проверки и выявленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин