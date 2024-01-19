Девочка загорелась после того, как отец обработал ей голову бензином из-за вшей

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В ЛНР девочка загорелась заживо после того, как родители обработали ей голову бензином, чтобы вывести вшей. Ребенок в коме. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, отец заметил вшей у дочери. Тогда он вспомнил старый способ избавления от насекомых и намазал дочери голову бензином. Причем сделал он это на кухне рядом с печкой. Через несколько минут родители услышали страшный крик девочки, забежав на кухню, они увидели, что она горит. Потушив девочку, они вызвали скорую помощь.
В тяжелом состоянии пострадавшую отвезли в больницу в Луганск, через два дня ее перевели в медучреждение Ростова-на-Дону. При этом родители ни разу не навестили дочь, объясняя это тем, что не могут выехать из республики из-за проблем с документами.
Пока состояние девочки не улучшается, а врачи ставят неутешительные прогнозы. Полиция проводит проверку.
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В тяжелом состоянии пострадавшую отвезли в больницу в Луганск, через два дня ее перевели в медучреждение Ростова-на-Дону. При этом родители ни разу не навестили дочь, объясняя это тем, что не могут выехать из республики из-за проблем с документами.
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Элина Позднякова