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В Петербург прибыли иностранные наблюдатели к выборам

14 марта 2024, 21:03
Фото: istockphoto.com/nemchinowa

Фото: istockphoto.com/nemchinowa

В Санкт-Петербург прибыли 20 иностранных наблюдателей и экспертов к выборам президента России.
Иностранные делегаты прибыли из Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР.

Менеджер проектов НПО «Демократия за устойчивый мир» Зейнаб Кавсарани заявила, что задачей прибывших является наблюдение за реализацией избирательного процесса в России.


«Мы приехали, чтобы, во-первых, наблюдать за избирательным процессом, во-вторых, обеспечить демократию и, в-третьих, понять, как эта система работает в России, чтобы иметь возможность улучшить нашу систему онлайн-наблюдения за выборами», – приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.

Отмечается, что наблюдатели посетят порядка 10 избирательных участков с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими.

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#выборы
#наблюдатели
#рф
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Турцию захватили акции протеста из-за жестокого убийства кота
14 марта 2024, 21:20

Фото: istock / Tanchic

После жестокого убийства кота по имени Эрос в Турции прошли массовые протесты, а виновник этого убийства получил рекордный срок, сообщает Telegram-канал Baza. В дело даже вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам инцидент произошел 1 января в многоэтажном доме, когда мужчина жестоко избил кота до смерти возле лифта. Благодаря записям с камер удалось выявить личность преступника. Им оказался местный житель Ибрагим Келоглан.

Новость о жестоком убийстве кота быстро распространилась через СМИ. Подозреваемого быстро задержали. Первоначально суд объявил его виновным и приговорил к 1,5 года тюремного заключения, но вскоре Келоглан был выпущен на свободу за хорошее поведение, поскольку срок заменили на условный.

Однако после этого соседи Келоглана вышли на улицы в знак протеста, к ним присоединились граждане и защитники животных. В результате общественного давления дело Келоглана было пересмотрено, и мужчину вновь приговорили, но уже к 2,5 годам реального заключения, что стало рекордным наказанием за убийство животного в стране.

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#подмосковье
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#мужчина
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Более чем на 80% выросли цены на петербургские новостройки
14 марта 2024, 21:15

Фото: istockphoto.com/goncharovaia

По данным агентства недвижимости цены на новостройки в Санкт-Петербурге за четыре года выросли на 82,3%.
За год такая недвижимость в городе подорожала в среднем на 6,3%.

Генеральный директор другого агентства недвижимости Мария Тарасова отметила, что сейчас в городе выставлены более 36,2 тысячи квартир, не считая апартаменты. Она добавила, что самый дорогой объект, который должен быть сдан в этом году, продаётся за 261 млн рублей.

«Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 294 квадратных метров в Петроградском районе», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Тарасова.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#бюджет
#недвижимость
#цена
#санкт-петербург
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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине
14 марта 2024, 20:41

Фото: Администрация Краснояружского района

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Он погиб в результате взрыва автомобиля на мине в этом районе.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице после взрыва, который произошел в среду в Краснояружском районе. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий. Пострадавшими также оказались глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.

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#губернатор
#автомобиль
#водитель
#Вячеслав Гладков
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Военкор заявил, что ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в зоне СВО
Военкор Котенок: бойцы России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Белогоровке
14 марта 2024, 20:08

Фото: istock / vadimrysev

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские военные продвигаются в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Он отметил, что в результате этой операции российской армии удалось перекрыть «дорогу жизни» украинских военных.

Котенок также сообщил, что российские военные активно используют FPV-дроны в этом районе, что негативно сказывается на боевом духе украинских войск и приводит к потерям среди них. Он не исключил, что в ближайшее время украинские военные могут быть вынуждены отступить к позициям на западе от этого населенного пункта.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин сообщил о активных наступательных действиях российских военных на Донецком и Артемовском направлениях. Он отметил, что на Донецком направлении продолжается наступление к Георгиевке, несмотря на применение противника большого количества дронов-камикадзе.

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#эксперт
#военные
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#операции
#всу
#дроны
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В Центре общественного наблюдения за выборами президента прошел первый брифинг
14 марта 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр начал работу в подмосковном Одинцове с целью обеспечения открытости и легитимности голосования на выборах во всех городских округах региона, сообщают в Мособлизбиркоме.
На предстоящих президентских выборах в Подмосковье смогут проголосовать свыше 6 млн человек, для которых будут работать более 3,9 тыс. избирательных участков.

Все УИКи оснастят камерами видеонаблюдения, трансляции с которых будут в режиме реального времени направляться в Центр общественного наблюдения за выборами. Таким образом, любые нарушения в процессе осуществления жителями их гражданского волеизъявления будут отслеживаться и пресекаться.

Помимо этих мер, обеспечивать открытость и легитимность процесса голосования будут и общественные наблюдатели на участках. В Московской области их будет насчитываться порядка 12 тысяч.

Среди наблюдателей также будут присутствовать представители пятнадцати зарубежных стран в количестве 150 человек.

«На протяжении нескольких месяцев Общественная палата Московской области готовила наблюдателей, которые с завтрашнего дня зайдут на избирательные участки. Они будут на каждом из 3928 УИКов на протяжении всех трех дней голосования. Все они — квалифицированные, подготовленные и верифицированные», — сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Как рассказали в Мособлизбиркоме, все территории, прилегающие к участковым и территориальным избирательным комиссиям, будут находиться под наблюдением системы «Безопасный регион». К ней подключены свыше 119 тыс. видеокамер.

Председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский отметил, что каждые выборы — это очень важное событие в жизни региона и страны.

«В этот исторический момент, в силу всего того, что происходит с нашей страной, с миром, наше общество стало гораздо более консолидировано, чувствуется национальное единение. Каждые выборы становятся все более и более важным событием и в жизни региона, и в жизни страны. Хорошо, что они проходят в течение трех дней, потому что жизнь сейчас бешеная, страшный ритм, и когда у тебя есть выбор между тремя датами, на мой взгляд, это очень важно», — поделился Кончаловский.

На брифинге рассказали, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кроме того, более 250 тыс. жителей Московской области выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

«Московская область всегда была лидером в части электоральной цифровизации и взаимодействия через различные электронные сервисы. Мы проверили дистанционное электронное голосование на себе, в том числе на предыдущих выборах. Там очень понятный интерфейс — буквально 4 шага, чтобы проголосовать и получить номер своего личного сертификата. Но в целях безопасности лучше голосовать через Яндекс Браузер последней модификации. В Центре будет выделено два технических места для постоянного наблюдения в режиме ДЭГ», — рассказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.
Организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда, а также находящиеся в исправительных центрах.

В Центре общественного наблюдения сообщили, что брифинги будут проводиться регулярно. На них будут сообщать о важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Для участия в процессе голосования обязательно нужно взять с собой на избирательный участок паспорт.

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#выборы
#наше подмосковье
#голосование
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Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей
14 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире «Радио России – Астрахань» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
Он также рассказал, что в ближайшее время будут начаты раскопки.

Соловьев также сообщил, что тоннели расположены на глубине 12 метров. Самый большой тоннель совпадает с размерами станции в метрополитене.

Прежде сообщалось о начале раскопок в городском округе Пущино. Специалистам удалось обнаружить материалы, которые были использованы при строительстве церкви. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#храм
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#специалисты
#исследование
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Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО
Осужденный за пожар в костромском клубе сержант обжалует приговор и отправится на СВО
14 марта 2024, 19:39

Фото: istock / Sinenkiy

Поджог клуба «Полигон» в Костроме, за который был осужден военнослужащий Станислав Ионкин, будет обжалован, а сам осужденный намерен отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Юрия Хромцова, приговор окружного военного суда будет обжалован, и для участия в боевых действиях Ионкин готовит необходимые документы. Он планирует отправиться в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить пострадавшим моральный ущерб.

Адвокат также отметил, что считает назначенный судом срок чрезмерно суровым. Ионкину было назначено 20 лет колонии строгого режима, хотя Гособвинение требовало 16 лет, а также лишения звания гвардии сержанта и медали «За отвагу».

Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, еще девять получили травмы. По данным следствия, пожар возник по вине Станислава Ионкина, который вернулся с Украины в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из охотничьей ракетницы.

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#днр
#сво
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В России проводится Национальный чемпионат творческих компетенций АртМастерс
14 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto/jacoblund

В России проводится пятый юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ , министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Целью чемпионата является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и содействие росту престижа творческих профессий. Чемпионат АртМастерс — это платформа, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие ландшафт индустрии в России и странах СНГ, передают свои знания участникам Чемпионата, способствуют их профессиональной интеграции в индустрию, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовыми проектами креативных технологий.

ArtMasters — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России, творческая лаборатория для создания новых уникальных компетенций и отбору специалистов, готовых встроиться в технологические и производственные процессы любой сложности в самых крупных медиакорпорациях, театрах и кинокомпаниях.

Для участия в чемпионате необходимо заполнить анкету и портфолио на сайте artmasters.ru, пройти онлайн-тестирование, выполнить онлайн-задания, попасть в ТОП-10 финалистов своей компетенции. Приём заявок осуществляется до 27 апреля. На финале в Москве соберутся лучшие из лучших — 100 человек, которых выберут эксперты АртМастерс. Победители чемпионата будут объявлены 3 августа 2024 года в комплексе «Техноград».

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Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН
Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Джуманалиев умер в 43 года
14 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Бишкеке скончался известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Ему было 44 гола, сообщили журналистам его близкие, передает РИА Новости.
«Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал», — подтвердил один из его друзей.
По данным киргизских СМИ, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая.

Джуманалиев был членом команды «Азия Микс», которая в 2016 году стала чемпионом высшей лиги КВН и в 2018 году выиграла летний кубок. После ухода из КВН он занимался блогерством и активно занимался благотворительностью.

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