В Петербург прибыли иностранные наблюдатели к выборам

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В Санкт-Петербург прибыли 20 иностранных наблюдателей и экспертов к выборам президента России.
Иностранные делегаты прибыли из Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР.
Менеджер проектов НПО «Демократия за устойчивый мир» Зейнаб Кавсарани заявила, что задачей прибывших является наблюдение за реализацией избирательного процесса в России.
Отмечается, что наблюдатели посетят порядка 10 избирательных участков с 15 по 17 марта.
Ранее сообщалось, что избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими.
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Менеджер проектов НПО «Демократия за устойчивый мир» Зейнаб Кавсарани заявила, что задачей прибывших является наблюдение за реализацией избирательного процесса в России.
«Мы приехали, чтобы, во-первых, наблюдать за избирательным процессом, во-вторых, обеспечить демократию и, в-третьих, понять, как эта система работает в России, чтобы иметь возможность улучшить нашу систему онлайн-наблюдения за выборами», – приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.
Отмечается, что наблюдатели посетят порядка 10 избирательных участков с 15 по 17 марта.
Ранее сообщалось, что избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими.
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Мелисса Тимофеева