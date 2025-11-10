В Петербурге 10 ноября покажут фильм об Иосифе Бродском «Тракторы на рассвете»

10 ноября 2025, 13:49

Фото: iStock/fergregory

В Санкт-Петербурге 10 ноября состоится премьера документального фильма «Петербургского дневника» «Тракторы на рассвете», посвящённый Иосифу Бродскому.





По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, фильм изначально планировали посвятить 85-летию со дня рождения писателя, однако во время работы над картиной выяснилось, что в 2025 году исполняется 60 лет с момента возвращения Бродского из ссылки.



Напомним, поэта судили в 1964 году за тунеядство и отправили в ссылку в деревню Норинскую в Архангельской области, где он и написал стихотворение «Тракторы на рассвете».





«Мы начали собирать информацию, беседовали и с нашими петербургскими исследователями, и со специалистами из дома-музея в Норинской. В итоге поняли, что для Бродского эта ссылка стала чем-то вроде Болдинской осени Александра Пушкина. Иосиф Бродский хоть и был включен в общественную жизнь эти полтора года ссылки — к нему приезжали друзья, но все же был предоставлен сам себе, что важно для творческого человека», — отметил Смирнов.