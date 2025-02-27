В Петербурге 6 марта состоится акция «Красивый выход»

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В Санкт-Петербурге и ста городах России и других стран 6 марта пройдет «Красивый выход». В этот день женщины всех возрастов отправятся в театры в вечерних нарядах.
«Акция, придуманная петербургским дизайнером Анной Михайловой и направленная на возрождение традиции посещать театры в вечернем дресс-коде, в последний год переросла в полноценное всероссийское движение», — сообщает «Петербургский дневник».
Так, в рамках акции в Петербурге более трехсот красавиц всех возрастов примут участие в праздничном театрализованном концерте «Алые паруса», который состоится в Государственной академической капелле.
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