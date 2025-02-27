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В Петербурге 6 марта состоится акция «Красивый выход»

Фото: iStock/Andrey Pyatnitsky

Фото: iStock/Andrey Pyatnitsky

В Санкт-Петербурге и ста городах России и других стран 6 марта пройдет «Красивый выход». В этот день женщины всех возрастов отправятся в театры в вечерних нарядах.
«Акция, придуманная петербургским дизайнером Анной Михайловой и направленная на возрождение традиции посещать театры в вечернем дресс-коде, в последний год переросла в полноценное всероссийское движение», — сообщает «Петербургский дневник».

Так, в рамках акции в Петербурге более трехсот красавиц всех возрастов примут участие в праздничном театрализованном концерте «Алые паруса», который состоится в Государственной академической капелле.

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Москвичам рассказали, когда в Москву придет весна
Синоптик Позднякова: начало весны в Москве не будет ярким
27 февраля 2025, 18:48

Фото: iStock/LARISA DUKA

Начало весны в столичном регионе ярким не станет, несмотря на то, что будет теплее, чем сейчас. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода, а ночь уже будет менее морозной.

«Что касается воскресенья, здесь уже погода будет менее комфортная. Ночью будет временами... небольшой снег, а днём будет мокрый снег вперемешку с моросью. Температура воздуха приблизится к климатической норме», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Далее москвичей ожидают осадки. Температура будет около 0 °С. Но при этом усилится ветер. Так, ощущения, что на улице стало теплее, не будет. Однако температура будет выше климатической нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что наступления метеорологической весны в столичном регионе пока ждать не стоит.

«Под этим термином понимается устойчивый переход через ноль градусов. Переход действительно будет, но устойчивым в ближайшее время его назвать нельзя», — пояснил синоптик.

По его словам, до 10–11 марта в московском регионе будет тепло, воздух прогреется до 8–10 °С тепла. Однако после этого в столицу вернутся холода.

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Эксперт назвала лучшее время для поиска работы
Эксперт Санина: откликаться на вакансии лучше до обеденного времени
27 февраля 2025, 17:08

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Работодатели чаще всего публикуют новые вакансии по вторникам. Когда лучше искать работу, рассказали в сервисе «Работа.ру».
«Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня — так для соискателей доступно наибольшее число новых предложений», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями».

По ее словам, в текущем году активность работодателей по дням недели практически не меняется. Однако новые вакансии чаще всего появляются после обеда.

Тем не менее больше всего предложений в IT появляется по средам после 12:00, а в торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00. На производство людей чаще ищут по средам с 14:00 до 16:00 часов. При этом вакансии в строительстве чаще открываются в понедельник и вторник.

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В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 15:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием певца Александра Буйнова в Апрелевке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а ехавший на Lexus артист «зацепил её». У пострадавшей диагностировали разрыв связок. Предварительно, виновником ДТП является именно Буйнов. Экспертиза показала, что он был трезв.

При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.

«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал Пудовкин.

Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.

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День Онисима Овчара 28 февраля: почему в этот день нельзя разбивать посуду и убираться в доме, народные приметы
27 февраля 2025, 15:55

Фото: istockphoto / Lemanieh

Каждый год 28 февраля православные верующие вспоминают святого Онисима — апостола от семидесяти и епископа Византийского, жившего в I веке. В народе этот день называют Онисим Овчар, так как его издавна почитали покровителем домашних животных, особенно овец.
Праздник тесно связан с сельским хозяйством и традициями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. В 2025 году он выпадает на пятницу. Об истории праздника, а также о том, что можно и нельзя делать 28 февраля, расскажет «Радио 1».

История святого Онисима


Онисим родился в городе Колоссы (ныне территория Турции) и был рабом знатного христианина Филимона. Однако, совершив проступок, он бежал в Рим, но был схвачен и заключен в тюрьму.

Именно там его судьба изменилась — в заключении Онисим познакомился с апостолом Павлом. Юноша стал его учеником, принял христианство и преданно служил апостолу как сын.

Павел упоминает Онисима в своем Послании к Колоссянам, называя его «верным и возлюбленным братом». Когда настало время возвращаться к хозяину, апостол написал Филимону письмо с просьбой простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Филимон внял просьбе — не только даровал Онисиму прощение, но и освободил его, позволив вернуться в Рим.

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День Кирилла Весноуказчика 27 февраля: как привлечь достаток и сохранить здоровье, народные приметы

Позже Онисим продолжил служение, проповедуя в Испании, Карпетании, Колоссах и Патрах. Однако во времена правления императора Траяна, известного жестокими гонениями на христиан, его схватили и на 18 дней заключили в тюрьму. Затем святого сослали в город Путеолы, где его вызвал епарх Тертилл. Увидев, что Онисим не отрекся от веры, правитель приказал подвергнуть его жестокому избиению камнями, а затем казнить.

Обычаи и традиции Онисима Овчара


На Руси этот день носил несколько названий: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Считалось, что 28 февраля зима теряет второй рог (первый – 24 февраля на Власьев день), а значит, весна уже близко. По этому поводу говорили: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

Святого Онисима почитали как защитника домашнего скота, особенно овец. Поэтому 28 февраля начиналось с похода в церковь — крестьяне молились о здоровье и плодородии стада.

Праздник имел особое значение для пастухов, ведь в это время начинался сезон окота. Чтобы ягнята рождались здоровыми и многочисленными, проводили специальный обряд «окликания» звезд. Пастух вставал на овечью шкуру, кланялся в четыре стороны, а затем призывал звезды «заглянуть» во двор. Считалось, что после такого ритуала ягнят будет столько же, сколько звезд на небе.

Фото: istockphoto / Adriana Duduleanu

Кроме того, женщины «зарнили» пряжу — выносили её на утренний мороз, веря, что так она станет крепче и чище, а нитки из неё — гладкими и прочными.

Другой важный обычай касался будущего урожая. Семена выставляли на мороз и оставляли там на три утра, чтобы они «закалились». Считалось, что такие семена взойдут лучше и принесут богатый урожай. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Что можно делать 28 февраля


  • Приглашать гостей и накрывать стол — это привлечет в дом достаток и благополучие. Однако приходить в гости с пустыми руками нельзя — нужно обязательно взять угощение или полезную в хозяйстве вещь;
  • женщины в этот день традиционно пряли и шили. Полотенца и рубашки, украшенные вышивкой, считались оберегами;
  • гадания на Онисима считались особенно точными, поэтому многие проводили предсказания о будущем.

Что запрещено делать 28 февраля


  • Строить планы — считается, что они не осуществятся или столкнутся с препятствиями;
  • делать уборку — это может принести хаос в дом и нарушить гармонию;
  • давать деньги в долг, красить что-либо или работать молотком — это сулит финансовые потери;
  • разбивать посуду — это к беде, а уроненный нож предвещает ссору.

Приметы погоды на Онисима Овчара


  • Длинные и тонкие сосульки — к затяжной весне;
  • алый закат — к метели;
  • яркая и чистая луна — к морозу;
  • погода в этот день предскажет погоду осенью — если холодно, осень будет суровой, если тепло — мягкой;
  • если на небе полная, яркая луна без облаков — морозы продержатся еще долго;
  • животные ведут себя беспокойно — к снегопаду;
  • восточный ветер — к летним песчаным бурям.

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Депутат Никитин: ежеквартальная индексация пенсий в России возможна
27 февраля 2025, 15:18

Фото: iStock/mars58

В России возможна ежеквартальная индексация пенсий. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет. Прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года», — пояснил Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что на сегодняшний день еще рано говорить о каком-либо значимом пополнении регионального и федерального бюджетов. По его словам, самым оптимальным является индексирование пенсии раз в полгода.

Напомним, в 2025 году пенсии проиндексировали на 9,5%. Никитин выразил опасение, что полная компенсация инфляции в пенсиях может привести к еще большему росту цен на продукты и разгону инфляции.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявляла, что в апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше.

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