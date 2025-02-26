В Гжельском университете проведут акцию по сбору макулатуры и пластика

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Экологическая акция по сбору макулатуры и пластика будет проходить в подмосковном Гжельском государственном университете с 10 по 14 марта, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.
«В указанные дни добровольцы Гжельского университета будут принимать бумажный и пластиковый мусор в холле первого этажа главного корпуса вуза с 10:25 до 14:00. Адрес главного корпуса: посёлок Электроизолятор, д.67», — говорится в сообщении.Организаторы акции призывают местных жителей принять участие в этом экологическом мероприятии. Всю собранную макулатуру и пластик волонтёры отправят на переработку.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Эти меры включают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов и губернаторский премии «Наше Подмосковье», страхование жизни и здоровья волонтёров, помощь в организации мероприятий, информационную, консультационную и методологическую поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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Лев Каштанов