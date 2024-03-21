В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины

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Суд в Петербурге решил заключить под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте происшествия. Об этом 21 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Срок пребывания под стражей установлен до 18 мая 2024 года. По информации пресс-службы судов, произошедшее случилось на территории сада «Сан-Галли», где несовершеннолетние, вступив в словесный конфликт с мужчиной, совершили нападение, нанеся ему множественные удары руками и ногами.
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