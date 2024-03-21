Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

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В Нижегородской области суд арестовал мужчину, снимавшего военные объекты. Мужчина также расклеивал в городе Дзержинске листовки, призывающие вступить в подконтрольное украинским спецслужбам военизированное радикальное движение. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ.
По месту жительства задержанного проведён обыск. Отмечается, что в сентябре прошлого года обвиняемый привлекался к административной ответственности за действия по дискредитации ВС РФ.
Ранее сообщалось, что задержан глава департамента Минэкономразвития Храновский. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По месту жительства задержанного проведён обыск. Отмечается, что в сентябре прошлого года обвиняемый привлекался к административной ответственности за действия по дискредитации ВС РФ.
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Алина Юрчак