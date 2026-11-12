В Петербурге мужчине удалили часть прямой кишки после инцидента с лампочкой
В Санкт-Петербурге 24-летний мужчина попал в больницу после того, как несколько дней не мог извлечь лампочку из прямой кишки. Врачи провели срочную операцию.
Молодой человек поместил пластиковую лампочку в задний проход ради развлечения. Самостоятельно достать ее он не смог, однако за помощью обратился спустя более четырех дней, когда почувствовал сильную боль. За это время нарушение кровообращения привело к отмиранию тканей. Хирургам пришлось удалить часть прямой кишки.
Если инородный предмет застрял в прямой кишке, следует как можно скорее обратиться в приемное отделение больницы. Сильная боль, кровотечение, повышение температуры или боль в животе — повод вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.
Не стоит пытаться извлечь предмет с помощью инструментов, тужиться или принимать слабительные: это может привести к травме. До осмотра врача лучше не есть и не пить, поскольку для извлечения может потребоваться наркоз. Важно честно рассказать медикам, какой предмет попал в прямую кишку и сколько времени там находится.
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