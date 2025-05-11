Ветеран ВОВ рассмешил Путина одной фразой

Поставки дикого риса в Россию возобновили США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, в феврале российские фирмы приобрели рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — на 294,2 тысячи. Обозреватели подчеркнули, что это рекорд с 2015 года. Тогда закупки составили 431,7 тысячи.