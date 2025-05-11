Ветеран ВОВ рассмешил Путина одной фразой

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал «России 1», как ему удалось рассмешить главу государства Владимира Путина. По словам Жучкова, он пообщался с президентом после парада на Красной площади 9 Мая. Мужчина имеет звание полковника.
«(Путин. — Прим. ред.) спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — пояснил ветеран.В минувшую пятницу, 9 мая, страна встретила 80-летний юбилей Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Владимир Путин пожал руки ветеранам. Он отметил, что Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Нацисты безоговорочно капитулировали в 1945 году.
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