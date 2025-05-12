Появились кадры с генералом армии Суровикиным, который почтил память павших в Африке

Евгений Петросян больше не числит свою дочь Викторину среди жильцов квартиры — соответствующее решение юморист добился через суд. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.