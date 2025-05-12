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Появились кадры с героем России генералом армии Сергеем Суровикиным, который почтил в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. Снимок с похудевшим экс-командующим в зоне СВО выложил Телеграм-канал «Милитарист».
На опубликованных фотографиях Сергей Суровикин в составе делегации направлялся к памятнику, дабы возложить цветы. Мероприятие, на котором увидели генерала армии, посвящалось Дню Победы.
Уточнялось, что Сергей Суровикин трудится в Африке военным советником.
Соболев обратил внимание, что не знает конкретную страну пребывания генерала. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что за рубежом Суровикин выполняет важные задачи.
Ранее сообщалось, что ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС.
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Уточнялось, что Сергей Суровикин трудится в Африке военным советником.
Соболев обратил внимание, что не знает конкретную страну пребывания генерала. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что за рубежом Суровикин выполняет важные задачи.
Ранее сообщалось, что ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС.
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Ольга Енгалычева