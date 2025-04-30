В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»

Фото: iStock/ARTKucherenko
Региональный штаб движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге начал аккредитацию СМИ на шествие, которое состоится 9 Мая.
«Петербургский дневник» пишет, что организаторы ответным письмом подтвердят аккредитацию только официально зарегистрированным СМИ.
Отмечается, что на мероприятии представители СМИ должны иметь с собой паспорт, редакционное удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.
Кроме того, в честь празднования 80-летия Победы в Петербурге 4 мая пройдёт заезд ретроавтомобилей и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора».
Тем временем в Кемеровской области работники «СУЭК-Кузбасс» присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы», сообщает «Сiбдепо».
В рамках акции в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне люди украсили праздничными трафаретами окна административных зданий.
Традицию ежегодно поддерживают сотрудники шахты имени С.М. Кирова. Заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности предприятия Ксения Антипина отметила, что участие в акции сближает людей в преддверии Дня Победы.
Читайте также:
Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год
Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков
В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
«Выдача аккредитационных бейджей будет осуществляться 6 и 7 мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста (Невский проспект, 70) при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на мероприятии представители СМИ должны иметь с собой паспорт, редакционное удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.
Кроме того, в честь празднования 80-летия Победы в Петербурге 4 мая пройдёт заезд ретроавтомобилей и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора».
Тем временем в Кемеровской области работники «СУЭК-Кузбасс» присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы», сообщает «Сiбдепо».
В рамках акции в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне люди украсили праздничными трафаретами окна административных зданий.
Традицию ежегодно поддерживают сотрудники шахты имени С.М. Кирова. Заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности предприятия Ксения Антипина отметила, что участие в акции сближает людей в преддверии Дня Победы.
«Подготовка к 9 мая задает определенный настрой в коллективе и создает особое настроение у жителей города, которые проходят мимо здания нашего административно-бытового комбината. Участвуя в акции, мы выражаем благодарность героям Великой Отечественной», — отметила Антипина.
Читайте также:
Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год
Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков
В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
Элина Позднякова