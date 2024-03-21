В Петербурге планируется 3D-модель подземного пространства

Фото: istockphoto.com/Nordroden
В Санкт-Петербурге планируют презентовать 3D-модель подземного пространства города до конца 2024 года.
Такая модель будет способствовать развитию проектов строительства подземных сооружений, которые активно обсуждаются.
Как отметил руководитель проекта отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Николай Филиппов, сейчас ведётся работа по созданию такой модели для северной части города.
Он отметил наличие в городе «белых пятен», которые надо зафиксировать, изучить и внести в базу данных.
Ранее эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявлял, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
Читайте также:
Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки
Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус
Как отметил руководитель проекта отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Николай Филиппов, сейчас ведётся работа по созданию такой модели для северной части города.
«Мы завершили создание 3D-модели южной и центральной части города до Большой Невы. Сейчас мы уже начали работу по созданию такой модели для северной части города. Надеемся завершить эту работу до конца года. Наша задача — сделать так, чтобы эта модель была постоянно действующей», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Филиппов.
Он отметил наличие в городе «белых пятен», которые надо зафиксировать, изучить и внести в базу данных.
Ранее эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявлял, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
Читайте также:
Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки
Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус
Мелисса Тимофеева