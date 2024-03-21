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В Петербурге планируется 3D-модель подземного пространства

21 марта 2024, 00:13
Фото: istockphoto.com/Nordroden

Фото: istockphoto.com/Nordroden

В Санкт-Петербурге планируют презентовать 3D-модель подземного пространства города до конца 2024 года.
Такая модель будет способствовать развитию проектов строительства подземных сооружений, которые активно обсуждаются.

Как отметил руководитель проекта отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Николай Филиппов, сейчас ведётся работа по созданию такой модели для северной части города.


«Мы завершили создание 3D-модели южной и центральной части города до Большой Невы. Сейчас мы уже начали работу по созданию такой модели для северной части города. Надеемся завершить эту работу до конца года. Наша задача — сделать так, чтобы эта модель была постоянно действующей», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Филиппов.

Он отметил наличие в городе «белых пятен», которые надо зафиксировать, изучить и внести в базу данных.

Ранее эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявлял, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.

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#эксперт
#санкт-петербург
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Синоптик спрогнозировала самый сухой март в 21 веке
Синоптик Позднякова: март 2024 года может стать самым сухим в Москве в 21 веке
21 марта 2024, 00:05

Фото: iStock/ Konstantin Aksenov

Март 2024 года в Москве может стать самым сухим мартом в 21 веке. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, первые две декады нынешнего марта в столице уже стали самыми сухими за последние 75 лет.

Текущий март станет одним из самых сухих в 21 столетии, полагает метеоролог: в предстоящие выходные прогнозируется 3–5 мм осадков, до конца месяца ожидается еще максимум 4–5 мм. Таким образом, суммарное количество осадков за месяц может не выйти за пределы 10 мм. А к началу апреля почва в городе будет питаться влагой только за счет талого снега, добавила Позднякова.

На сегодняшний день самым сухим в 21 веке в Москве стал 2022 год с месячной суммой осадкой в 13,2 мм.

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#выходные
#счёт
#метеоролог
#вода
#прогноз
#март
#москва
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Россиянам раскрыли, что поможет быстрее выплатить кредит
Юрист Коровина рекомендовала использовать досрочные платежи
20 марта 2024, 23:28

Фото: istockphoto.com/simpson

Юрист Дарья Коровина рекомендовала для более скорого погашения ипотеки отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи.
«Важно уменьшать срок, а не платеж. Очень хорошо помогают сократить срок налоговые вычеты. Если вы работаете в найме и ваш работодатель платит 13% НДФЛ с вашей зарплаты, вы можете вернуть 260 тысяч рублей раз в жизни при покупке жилой недвижимости. Апартаменты сюда не относятся», — пояснила в беседе с NEWS.ru Коровина.

Кроме этого, можно вернуть банку уплаченные проценты в размере 390 тыс. рублей, что также способствует сокращению срока оплаты кредита и позволит сэкономить.

Ранее экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявлял, что выдачи ипотек россиянам в этом году снизятся вдвое.

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#платёж
#ипотека
#банк
#квартира
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Газманов: «Если мои песни и стихи будут в школьных программах, это будет честью»
20 марта 2024, 22:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Олег Газманов поделился, что сочтёт большой честью и признанием включение своего творчества в школьную программу.
«Если мои песни и стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодёжь и пожилых людей. Ко мне приходит очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар», — заявил в беседе с Газета.ру Газманов.

Он напомнил, что в его детстве пионерские и комсомольские песни были популярны среди молодого поколения, и в таких композициях прививалась и прославлялась любовь к Родине, чего сейчас не хватает.

Артист выразил надежду на то, что его творчество сможет стать полезным для подрастающего поколения.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал инициативу включить в школьную программу творчество SHAMANа, Газманова и Расторгуева.

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#творчество
#стихи
#артист
#образование
#школа
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Друг королевской семьи Дункан о романе принца Уильяма: «Всего лишь сплетни»
20 марта 2024, 22:18

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Друг королевской семьи Бен Дункан назвал сообщения л романе принца Уэльского Уильяма с маркизой Роуз Чолмондели сплетнями.
«Лично я считаю, что это всего лишь сплетни. Но это любопытный слух, ведь маркиза Чолмондели и Кейт очень похожи: одинаковые каштановые волосы, большие кукольные глаза. Так что даже если Уильям и закрутил роман, то с той, которая очень похожа на его собственную жену», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Дункан.

Ранее друг королевской семьи Бен Дункан заявлял, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ушла из общественного поля Великобритании надолго. Он пояснял, что, вероятно, после операции она могла не справиться с навалившимся на неё давлением.

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#семьи
#великобритания
#селебрити
#новости
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В городском округе Щёлково приступили к капитальному ремонту школы №13
20 марта 2024, 21:18

Фото: Муниципальное казённое учреждение г.о. Щёлково

Здание школы № 13 имени В. А. Джанибекова в городском округе Щёлково будет отремонтировано в рамках президентской программы. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Муниципального казённого учреждения округа.
В настоящее время на объекте работают 99 человек и две единицы техники. Демонтажные работы уже подходят к концу. Рабочие выполняют монтаж утеплителя, грунтовку и штукатурку стен.
Фото: Муниципальное казённое учреждение г.о. Щёлково

«При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы выполняем капитальный ремонт наших учебных заведений. В этом году достроим большую школу в Новом городке, отремонтируем две школы и детский сад. Всё это позволит создать более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе», – сообщил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
Летом планируются работы по обновлению фасада, кровли и входных групп. Также будут заменены окна, двери, инженерные сети и сантехническое оборудование. Во всех помещениях школы будет сделан ремонт.

После завершения ремонтных работ в школу поступит новая мебель.

Общая площадь здания школы составляет порядка 5,300 квадратных метров. Все работы планируется завершить к началу следующего учебного года.

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#капитальный ремонт
#школа
#щёлково
#подмосковье
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Подмосковную молодёжь пригласили на Всероссийский форум «ПикВозможностей»
Форум «ПикВозможностей» пройдёт с 5 по 8 мая
20 марта 2024, 19:17

Фото: iStock/Ridofranz

В Нижнем Новгороде состоится Всероссийский форум Росмолодёжь.Гранты «ПикВозможностей». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
Форум будет проходить с 5 по 8 мая 2024 года.

Главной целью мероприятия станет создание условий для личного и профессионального развития представителей всех сообщества Росолодёжь.Гранты и укрепление между ними горизонтальных связей.

Отмечается, что в форуме примут участие эксперты, представители некоммерческих организаций и высших учебных заведений, наставники, грантополучатели 2020-2023 годов, амбассадоры Росмолодёжь.Гранты, потенциальные участники грантовых конкурсов Росмолодёжи 2024 и координаторы Росмолодёжь.Гранты из регионов. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 лет.

Подать заявку на участие можно до 29 марта через Федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Принимающая сторона полностью оплачивает участие, проживание, питание и трансфер участников из аэропорта и железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до места проведения форума.

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#форум
#молодёжь
#гранты
#нижний новгород
#россия
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Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки
20 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится административная ответственность за навязчивую рекламу по телефону. Соответствующее решение размещено на сайте Госдумы.
Речь идет о рекламных сообщениях и звонках, поступающих без предварительного согласия получателей в ситуациях, когда спамщики находят телефоны в слитых базах данных и потом атакуют граждан.

Теперь за это накажут рублем. Назойливая реклама, распространяемая по сетям электросвязи, обернется для простых граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн. рублей.

В Госдуме подчеркнули, что в рамках законодательства распространение такой рекламы (в звонках и смс, а также по электронной почте) возможно только после получения согласия получателя рекламы.

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#госдума
#реклама
#штрафы
#спам
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Суд ЕС снял санкции с белорусского производителя шин «Белшина»
20 марта 2024, 18:54

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с белорусского производителя автомобильных шин ОАО «Белшина», следует из решения суда. Новость сообщает ТАСС.
«Белшина» попала под санкции в 2021 году. Европейский суд принял такое решение в отношении производителя шин по причине того, что он является «крупным источником для доходов режима Лукашенко».

Впоследствии компания смогла оспорить данный статус в суде, потребовав отменить ограничения, и выиграла дело. Суд исключил «Белшину» из списка санкций ЕС, введенных из-за военных действий на Украине, что компания также оспаривала.

«Белшина» — один из крупнейших производителей шин в Белоруссии. Она выпускает более 300 типоразмеров шин для различной комплектации автомобилей.

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#шины
#белоруссия
#суд
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Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными во всех школах России
Минпросвещения: поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными в школах
20 марта 2024, 18:47

Фото: iStock/macky_ch

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, включая частные. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Отмечается, что глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее направила запрос в министерство с требованием сделать обязательными поднятие флага и исполнение гимна, которые проводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года.

Депутат подчеркнула, что в настоящее время проведение этой церемонии носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В ответ на письмо депутата, в Минпросвещения заявили, что внесут изменения в федеральную рабочую программу воспитания, которая является частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Днём ранее Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения размещать российский флаг на здании или территории.

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