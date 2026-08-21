В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят Дню Государственного флага РФ
Шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят Дню Государственного флага России. В ночи на 22 и 23 августа над Невой прозвучит песня «С чего начинается Родина».
По данным «Петербургского дневника», в городе запланировано множество праздничных мероприятий. А для «Поющих мостов» подготовили специальный трек-лист. Представление на Дворцовом мосту традиционно начнется с «Гимна Великому городу». Далее зрители услышат фрагменты песни «С чего начинается Родина» и пьесы «Август» из цикла «Времена года» Петра Чайковского.
Звуковое шоу в Петербурге проходит с 2016 года. Организатором выступает издание «Петербургский дневник» при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. За годы проведения мероприятия его посетили более 20 миллионов человек со всего мира.
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