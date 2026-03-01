В Петербурге спасли выпавшего с 10 этажа ребенка: кто получит премию от Симоньян?
Симоньян: Премию Кеосаяна за спасение ребенка разделят между всеми спасателями
Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит три миллиона рублей. Ее поровну разделят между всеми участниками, сообщила в телеграм главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Инцидент произошел в среду на Богатырском проспекте — мальчик выпал из окна десятого этажа. В квартире в это время находились мать и брат ребенка — мама ненадолго вышла в туалет, а брат был занятым компьютерной игрой. Прохожие заметили ребенка в окне, натянули куртку и сумели поймать его. Мальчика госпитализировали.
«Изначально я хотела вручить по миллиону двум медсестрам, но в процессе выяснилось, что спасателей было больше», — добавила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна журналистка учредила после истории воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя собой, защитили детей от мужчины с ножом. Базовый размер награды — один миллион рублей, получателей Симоньян определяет лично.
Ранее награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.