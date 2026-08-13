В Самарской области перевернулся нефтевоз
В Самарской области на трассе опрокинулся нефтевоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Авария произошла на 37-м километре автодороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки у населённого пункта Шпановка в Кошкинском районе. Перевернулся грузовик Sitrak, перевозивший сырую нефть. В результате инцидента пострадал мужчина 1979 года рождения, при этом возгорания удалось избежать.
Предварительно, после опрокидывания транспортного средства часть нефти вытекла из цистерны — точный объём и площадь загрязнения пока уточняются. К ликвидации последствий ДТП привлекли не менее 19 специалистов и шести единиц техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что неизвестный открыл стрельбу по Bentley 46-летнего владельца ресторана Levantine Сулейманова в Трубниковском переулке. Злоумышленник скрылся, однако одного из подозреваемых правоохранители уже задержали.
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