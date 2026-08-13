13 августа 2026, 23:22

На трассе в Самарской области перевернулся нефтевоз, один человек пострадал

Фото: iStock/photovs

В Самарской области на трассе опрокинулся нефтевоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.