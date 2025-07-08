В Петербурге выделили 65 тысяч сертификатов на летний отдых для детей

08 июля 2025, 17:21

Фото: iStock/Lordn

В Санкт-Петербурге выделили 65 тысяч сертификатов на летний отдых для детей. Об этом рассказал начальник отдела по организации отдыха и оздоровлению детей и молодежи Комитета по образованию в Петербурге Даниил Журавлев.





По словам Журавлева, получить сертификат могут дети официально работающих петербуржцев, а также воспитанники спортивно-творческих коллективов, которые действуют на базе образовательных организаций.





«Отмечу, что Петербург – единственный регион в РФ, в котором дополнительные меры социальной поддержки предоставляются неограниченное количество раз. То есть родители могут этим воспользоваться и взять сертификат на все четыре смены», — пояснил Журавлев в беседе с «Петербургским дневником».

«Обладательницы звания «Мать-героиня» получат расширенный пакет льгот. В их числе бесплатное предоставление земельных участков, строительных материалов, полное освобождение от оплаты ЖКУ, бесплатный проезд в городском транспорте и ежегодный санаторно-курортный отдых», — приводит издание слова Иванова.