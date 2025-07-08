В Петербурге выделили 65 тысяч сертификатов на летний отдых для детей
В Санкт-Петербурге выделили 65 тысяч сертификатов на летний отдых для детей. Об этом рассказал начальник отдела по организации отдыха и оздоровлению детей и молодежи Комитета по образованию в Петербурге Даниил Журавлев.
По словам Журавлева, получить сертификат могут дети официально работающих петербуржцев, а также воспитанники спортивно-творческих коллективов, которые действуют на базе образовательных организаций.
«Отмечу, что Петербург – единственный регион в РФ, в котором дополнительные меры социальной поддержки предоставляются неограниченное количество раз. То есть родители могут этим воспользоваться и взять сертификат на все четыре смены», — пояснил Журавлев в беседе с «Петербургским дневником».
Он отметил, что в 2025 году в Петербурге выделили 65 тысяч сертификатов. Срок действия документа составляет 30 дней. То есть за ним нужно обращаться тогда, когда уже есть определенность с местом и датами отдыха.
Тем временем обладательницы звания «Мать-героиня» в 2025 году могут ежемесячно получать выплаты до 72 тысяч рублей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заявление депутата Брянской областной думы и руководителя движения «Россия православная» Михаила Иванова.
«Обладательницы звания «Мать-героиня» получат расширенный пакет льгот. В их числе бесплатное предоставление земельных участков, строительных материалов, полное освобождение от оплаты ЖКУ, бесплатный проезд в городском транспорте и ежегодный санаторно-курортный отдых», — приводит издание слова Иванова.
Отмечается, что семьи смогут самостоятельно выбрать, что они хотят получить: льготы или денежные компенсации.
Согласно законопроекту, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали более 10 детей.