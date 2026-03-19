В Петербурге выросло число секонд-хендов
В Санкт-Петербурге за последние три года стало на 6% больше секонд-хендов, несмотря на сокращение числа таких магазинов в целом по стране. Такие данные следуют из анализа геосервиса 2ГИС.
Отмечается, что в российских городах-миллионниках с февраля 2024 по февраль 2026 года число секонд-хендов сократилось на 4%, однако в Санкт-Петербурге их стало больше на 6%. Рост также зафиксировали в Перми, Краснодаре и Екатеринбурге.
«Одновременно с этим в городах-миллионниках активно развиваются ателье по ремонту одежды. Их общее количество выросло на 12% и достигло 10,5 тысячи точек», — пишет «Петербургский дневник».
Отмечается, что больше всего ателье появилось в Воронеже, Самаре, Краснодаре и Красноярске. В Петербурге число ателье увеличилось на 8%, а в Москве — на 10%.