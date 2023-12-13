В Петербурге задержали зампредседателя комитета по транспорту Шмидта

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Экс-глава компании «Метрострой Северной столицы», заместитель председателя городского комитета по транспорту Владимир Шмидт задержан правоохранителями. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.
В пресс-службе комитета по транспорту сообщили журналистам, что задержание главы компании, специализирующейся на строительстве метро, не связано с работой Шмидта в комитете.
Прежде сообщалось, что правоохранители могли заинтересоваться чиновником из-за нецелевого расходования средств при строительстве станции «Пулковская». Однако должность руководителя организации Шмидт покинул в 2022 году.
Прежде сообщалось, что по подозрению в совершении коррупционных преступлений, был задержан глава администрации Троицка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что правоохранители могли заинтересоваться чиновником из-за нецелевого расходования средств при строительстве станции «Пулковская». Однако должность руководителя организации Шмидт покинул в 2022 году.
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Анастасия Крестьянова