В Петербурге завершается десятый сезон «Поющих мостов»

10 октября 2025, 12:59

Фото: iStock/Xantana

В ночь с пятницы на субботу в Санкт-Петербурге завершится десятый сезон шоу «Поющие мосты», организатором которого выступает издание «Петербургский дневник».





В завершении юбилейного сезона посетители услышат произведения композиторов, чьи юбилеи отмечаются в 2025 году.



Шоу традиционно начнётся с «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. После над Невой прозвучат полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, романс Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель», увертюра Исаака Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта» и другие произведения.



По словам генерального директора учреждения культуры «Петербург-концерт» и члена Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерины Артюшкиной, «Поющие мосты» за десять лет стали одной из визитных карточек города.





«То, что такая музыка звучит в Петербурге, – это прекрасно! Произведения таких великих композиторов, как Чайковский, Свиридов, Дунаевский, знакомят петербуржцев и гостей города с нашей прекрасной музыкальной культурой», — приводит «Петербургский дневник» слова Артюшкиной.