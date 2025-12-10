В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного снежного циклона
В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий мощного снежного циклона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Петропавловска-Камчатского городского округа.
Уточняется, что работы ведутся круглосуточно во всех районах города. Специализированная техника расчищает от снега основные магистрали и внутриквартальные проезды.
Дороги обрабатывают песко-соляной смесью для борьбы с гололедицей. Бригады ручного труда очищают автобусные остановки, пешеходные переходы и подходы к социально значимым объектам.
Также для удобства автомобилистов в городе открыли десять специальных «пурговых» парковок на территориях торговых центров и свободных площадках.
В ночь с 8 на 9 декабря «Радио 1» передавало, что циклон обрушился на Камчатку, засыпав Петропавловск-Камчатский снегом и вызвав масштабные транспортные проблемы.
