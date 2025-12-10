Самолёт протаранил автомобиль при аварийной посадке на оживлённую трассу

10 декабря 2025, 02:06

SHOT: Самолёт протаранил авто при аварийной посадке на оживлённую трассу во Флориде

Фото: iStock/Diy13

Лёгкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на оживлённую трассу во Флориде. Воздушное судно протаранило одну из машин, передает Telegram-канал SHOT.





Уточняется, что во время полёта у самолета отказали двигатели, и пилот принял решение садиться прямо на шоссе в округе Бревард. При посадке он не рассчитал скорость, поэтому самолёт всей массой обрушился на легковушку.



За рулём автомобиля находилась 57-летняя женщина, которая получила незначительные травмы. Ее госпитализировали. 27-летний пилот самолета и его 27-летний пассажир не пострадали.



