В Подмосковье 75% избирательных участков оснащены стационарными металлодетекторами

Фото: Радио 1
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс отметил, что 2985 избирательных участков оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Секретарь отметил, что безопасность избирателей на выборах является основной задачей.
Стоит отметить, что на территории региона также подготовлено 124 мобильных участка - специально оборудованные автобусы. Данные пункты оборудованы сквозным проходом, благодаря чему не будет толкучки.
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«Количество избирательных участков, обеспеченных стационарными рамками металлодетекторов, составляет 2985 участков, что составляет 75% от общего количества. Остальные 25% оборудованы ручными, переносными металлодетекторами. Резервные пункты для голосования у нас организовываются постоянно на протяжении уже почти больше, чем 30 лет. Это делается на случай, если происходят какие-то аварии, затопления, пожары, какие-то аварии в электросетях. В Подмосковье подготовлено на этот случай 320 таких пунктов. Из них это 196 это стационарные помещения. Они как правило, оборудуются в близлежащих территориях от участковых комиссий. И тогда наши сотрудники, организованно вынося самые необходимые документы, берут избирателей и помогают дойти до этих стационарных резервных помещений и там продолжить волеизъявления», — рассказал Роман Фурс.
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Мира Полтева