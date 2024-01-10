Подмосковных избирателей проинформируют о голосовании на президентских выборах

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Подмосковье с 17 февраля по 7 марта будут проводить адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента России. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«Более 15 тыс специально подготовленных членов участковых избирательных комиссий региона в ходе поквартирного обхода расскажут избирателям о месте нахождения, времени работы и контактах УИК, о сроках и порядке избирательных действий, о днях и времени голосования, о возможных формах голосования на выборах президента», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.Во время адресного информирования жителей региона обходчики будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК».
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