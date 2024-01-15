В Подмосковье началось обучение информированию о выборах президента

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В Московской области стартовало обучение информаторов – членов участковых избирательных комиссий региона. Оно проходит в рамках проекта «ИнформУИК», сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Обучение будет проводиться как в дистанционном, так и в очном формате. 15-18 января для информаторов из Подмосковья на федеральной образовательной платформе TeachBase проходит дистанционное обучение, разработанное ЦИК России. На занятиях научат эффективной коммуникации с избирателями во время поквартирного обхода, работе в мобильном приложении «ИнформУИК» и многому другому», – говорится в сообщении.По завершении обучения все информаторы пройдут обязательное тестирование.
«Почему такое внимание уделяется обучению? Легитимность избирательного процесса заключается в том числе в качестве работы членов участковых избирательных комиссий, неукоснительном следовании закону. Только обучением, разъяснением норм избирательного законодательства мы можем добиться прозрачности избирательного процесса. Тогда наши избиратели будут доверять избирательной системе», – сказал член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.Ранее сообщалось, что с 17 февраля по 7 марта на территории Подмосковья будет проходить адресное информирование граждан о выборах президента России. Предполагается, что в поквартирных обходах задействуют более 15 тыс специально подготовленных членов УИК.
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Лора Луганская