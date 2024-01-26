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В Подмосковье начали обучать общественных наблюдателей для работы на выборах

26 января 2024, 13:51
Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

В Звёздном городке провели семинар для общественных наблюдателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
Независимые общественные наблюдатели будут работать на избирательных участках с 15 по 17 марта 2024 года для контроля процесса голосования.

«Новоиспеченным наблюдателям, не имеющим предварительного опыта в общественном наблюдении, важно акцентировать внимание на том, что не входит в зону компетенций наблюдателя. В частности, наблюдатели не имеют права агитировать, выдавать избирательные бюллетени, принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, совершать действия, нарушающие тайну голосования и препятствующие работе избирательной комиссии», — поделился председатель комиссии по местному самоуправлению Александр Макаров.


Стоит отметить, что в этом году обучение проходит по обновленной программе . Также стоит добавить, что во время проведения выбором организуют работу горячей линии для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса.

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#обращения
#обучение
#наблюдатели
#подмосковье
#выборы
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Бросившим кота в Жуковском грозит штраф до 200 тысяч рублей
В подмосковном аэропорту Жуковский пассажиры оставили кошку на произвол судьбы
26 января 2024, 14:46

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский

Пассажиры решили уехать из России навсегда и бросили кошку в аэропорту Жуковский, так как у них не было с собой нужных документов и переноски. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе аэродрома.
«Хозяева изначально пытались провести животное с нарушением правил: без необходимых документов и без переноски. Это является обязательным требованием любой авиакомпании. Поэтому, когда им было указано на это на стойке регистрации, они выразили желание всё равно лететь, оставив кота на месте», — сказали в пресс-службе аэропорта Жуковский.
Свода правил для таких ситуаций нет, отметили в аэропорте. По закону, в терминал можно зайти и пройти контроль безопасности первый, держа животное на руках. Требования к перелёту указывают непосредственно в авиакомпаниях.
«Поскольку у нас в прошлом таких ситуаций не было, соответственно, не было и необходимости рассматривать какой-то регламент. Но на будущее мы продумаем вопрос внедрения какой-то постоянной регламентной процедуры, обеспечивающей защиту животных в таких ситуациях», — отметили в аэропорту.
Среди сотрудников Жуковского нашлись те, кто захотел приютить кошку. Сейчас питомец находится на временной передержке и готовится поехать в новую семью к постоянному владельцу.
«Кошка сейчас на временной передержке и проходит все необходимые процедуры. У неё уже выявили глистов и полный набор всего. А так как у будущей владелицы уже живёт один питомец, кошка переедет к ней только через неделю», — добавил представитель аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский
В случае, если старые хозяева потребуют вернуть питомца, им готовы пойти навстречу. Однако, по информации собеседника, они улетали из страны на постоянное место жительства.
«Это уже по согласования новой хозяйки и старых владельцев. Это уже вне компетенции аэропорта. Мы готовы сотрудничать с владельцами, если они всё-таки вернутся, хотя, по моей информации, они улетали на постоянное место жительства», — добавили в Жуковском.
Зоозащитники подобные истории брошенных животных слышат часто. Недавно громкая история с котом Твиксом, который погиб из-за действий проводницы поезда, облетела весь интернет. Сразу после этого стало известно о подмосковном тойтерьере Арчи, которого выбросила из поезда охрана электрички, а его хозяина за пару станций до — ссадили с поезда. И если в этих историях виноваты не столько хозяева, сколько стечение обстоятельств, то с кошкой из Жуковского дела обстоят сложнее. Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких напомнил «Радио 1», что за выброс животного предусмотрены штрафы.
«Оставляя своего питомца в аэропорту, хозяева его бросают. Помимо того, что это в принципе аморальный поступок, это по современному закону ещё и административно наказуемое деяние. По факту люди избавляются от животного, выбрасывая его, а за это у нас в административном кодексе предусмотрено наказание <…> В статье говорится, что владелец может передать животное либо новому владельцу, либо отдать в приют», — сказал Юрий Корецких.
В статье КоАП 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» предусмотрены штрафы за выброшенных животных. Так, за нарушения норм обращения с животными россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей, за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, а за выброшенных животных — до 30 тысяч рублей.

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#животное
#штраф
#аэропорт
#жуковский
#кошка
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Подмосковные спасатели сняли ролик о рисках катания со стихийных горок
26 января 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактический ролик об опасностях, которые грозят любителям кататься на несанкционированных горках, сняли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ролик сняли на несанкционированной горке, расположенной в Звенигороде. Опасный склон пользуется большой популярностью у местных жителей, которые не думают о рисках такого досуга», — отмечается в сообщении.

Спасатели отметили, что скорость при спуске на тюбинге может достигать 20 км в час. При этом любое препятствие на склоне — занесённый снегом камень или горка, яма или куст — может стать причиной серьёзной травмы и даже смерти. Кроме того, стихийные горки нередко ведут на дорогу, рельсы или водоём.

Для того, чтобы защитить жителей Подмосковья от этих опасностей, спасатели регулярно патрулируют места катаний и разъясняют, как сделать зимний отдых безопасным. Теперь в этом поможет и снятый ролик. Его размесят в соцсетях Мособлпожспаса.

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#спасатели
#горки
#звенигород
#мособлпожспас
#безопасность
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Комиссар ООН Тюрк назвал казнь американского заключённого азотом пыткой
26 января 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Askolds

В американском штате Алабама заключённый Кеннет Юджин Смит был казнён методом удушения при помощи газообразного азота. Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека Фолькер Тюрк высказал по этому поводу глубокое сожаление.
Подобная высшая мера наказания санкционирована в трёх американских штатах, однако до недавнего времени нигде не применялась, отмечается на сайте международной организации. В распространённом в Женеве заявлении господин Тюрк указал, что такой новый и непроверенный способ лишения человека жизни, пусть и по приговору суда, может быть приравнен к пыткам или к жестокому, бесчеловечному либо унижающему достоинство отношению.

В заявлении также указывается, что такой способ казни противоречит и искажает фундаментальное право на жизнь. Комиссар по правам человека также опубликовал призыв ко всем государствам мира ввести мораторий на применение такого метода смертной казни в качестве очередного шага к её повсеместному запрещению, за что ратует ООН и Управление Верховного комиссара организации по правам человека.

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#жизнь
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#оон
#смертная казнь
#сша
#человек
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Пострадавшим от коммунальных аварий подольчанам сделают перерасчёт за ЖКУ
26 января 2024, 14:17

Фото: Фотобанк МО

Жильцам многоквартирных домов Подольска, пострадавших от проблем с отоплением, выполнят перерасчёт за жилищно-коммунальные услуги. Это будет сделано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«В домах, где был нарушен температурный режим, плата за отопление составит ноль рублей. То же самое касается горячего водоснабжения. За электроэнергию перерасчет будет сделан в соответствии с платëжкой за ноябрь прошлого года», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Список таких домов можно найти по ссылке.

Глава муниципалитета напомнил, что теперь круглосуточно работает телефон горячей линии 8 (495) 663-99-99. Позвонив по нему, можно оставить любой вопрос, касающийся ЖКХ.

В Подольске 4 января произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Без тепла остались более 170 многоэтажных жилых домов, несколько медучреждений, школ и детсадов. Сейчас теплоснабжение восстановлено.

После этого инцидента президент Владимир Путин принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

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#жку
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#теплоснабжение
#котельная
#московская область
#подмосковье
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Для общественных наблюдателей Воскресенска провели семинар с реконструкцией участка
26 января 2024, 14:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

Обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации провели в Воскресенске, в качестве учебного материала использовалась точная копия избирательного участка, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Обучение, проходящее в максимально схожей обстановке, помогает адаптироваться наблюдателям-новичкам. Благодаря «модельному участку», они видят, где должны стоять столы избирательной комиссии, как на них располагаются документы, как должен быть пломбирован ящик для голосования и прочее», — пояснила член Общественной палаты Московской области и Штаба общественного наблюдения региона Ольга Бурлуцкая, которая была спикером на семинаре.

Обучение общественных наблюдателей проводится по обновлённой программе, которую подготовила Общественная палата России и ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#наблюдатели
#воскресенск
#обучение
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В Кремле анонсировали встречу президента с участниками спецоперации
Песков: Путин 26 января встретится с участниками СВО в Санкт-Петербурге
26 января 2024, 14:00

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 января встретится с участниками специальной военной операции. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь заявил, что встреча состоится в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Он уточнил, что общение будет проходить в формате свободной беседы, она будет полностью доступна для информагентств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Минэкологии Подмосковья представило свою программу на форуме «Россия»
26 января 2024, 13:51

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

От полигонов до птичьих кормушек: в рамках Дня экологии на выставке «Россия» Минэкологии представило свою программу. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
26 января на выставке-форуме «Россия» проходит День экологии. В рамках форума на стенде Подмосковья была представлена программа по рекультивации полигонов «Чистая страна», работе управления государственного экологического надзора.

«Экология сегодня — один из важнейших вызовов, стоящих перед всеми странами мира, и Россия, конечно же, не исключение. Чистота воздуха и вод, разумное потребление и использование природных ресурсов, адаптация к изменениям климата, рациональное обращение с отходами, сохранение природного разнообразия — вот далеко не полный перечень проблем, которые решаются сегодня в экологической сфере», — поделился министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

В рамках деловой программы докладчики уделили проектам по использованию вторичного сырья в промышленности. Также в течении всего дня на ​стенде Московской области можно будут проходить мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц и викторины.

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#экология
#россия
#программа
#тихон фирсов
#подмосковье
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Российского актера Никиту Кологривого внесли в базу сайта «Миротворец»
26 января 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский актер Никита Кологривый, прославившийся своими ролями в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Туда попадают данные людей, которые считаются врагами Украины.
Причиной внесения Кологривого в базу «Миротворца» называется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержка России. Также его обвинят в нарушении границ Украины за съёмки в сериале «Черная весна», которые проводились в Крыму.

В базу он был внесен 29 декабря 2023 года.

Ранее также сообщалось, что председатель КНДР Ким Чен Ын также попал в базу украинского ресурса «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», также его обвиняют в пособничестве России.

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#покушение
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Песков рассказал о судьбе тел погибших на Ил-76 украинских пленных
Песков не располагает информацией о судьбе тел погибших на Ил-76 пленных
26 января 2024, 13:11

Фото: kremlin.ru

Информации о судьбе украинских военнопленных, которые погибли на разбившемся в Белгородской области Ил-76, пока нет, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
У спикера Кремля спросили, что станет с телами погибших пленных, будут ли они переданы украинской стороне.

«Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить», — ответил журналистам Песков.

Напомним, около 11 часов утра 24 января военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту воздушного судна находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород, чтобы обменять на россиян. Также в самолёте летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

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