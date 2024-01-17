В Подмосковье обновляют кабины для голосования

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома
Новые кабины для тайного голосования начали получать сотрудники территориальных избирательных комиссий Московской области, замена проходит в тех муниципалитетах, где прежние кабины перестали соответствовать нормативам, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Кабины для голосования выдают сотрудникам ТИКов в разобранном виде в специальных сумках из прочного материала с ручками. Так удобнее всего перевозить кабину и хранить в разобранном виде», — отмечается в сообщении.
Обновление технологического оборудования избирательных проводится в регионе с прошлого года.
Читайте также:
В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей
Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника
15 тыс информаторов будут оповещать жителей Подмосковья о выборах президента
Лев Каштанов