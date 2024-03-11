В Подмосковье организуют около 60 временных избирательных участков

Почти 60 временных избирательных участков будет организовано в Московской области для голосования на выборах президента Российской Федерации, большинство из них разместят в больницах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.