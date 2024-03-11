В Подмосковье организуют около 60 временных избирательных участков

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Почти 60 временных избирательных участков будет организовано в Московской области для голосования на выборах президента Российской Федерации, большинство из них разместят в больницах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Помимо стационарных, мы всегда организуем временные избирательные участки. В этом электоральном цикле таких будет 57. 39 из них будет располагаться в медицинских учреждениях, также участки будут в следственных изоляторах. И ещё два избирательных участка мы разместим в аэропортах Шереметьево и Жуковский», — сказал Берёзкин.Он также сообщил, что в Московской области подготовили 320 резервных пунктов для голосования, 196 из которых расположены в помещениях и 124 — в автобусах.
Выборы президента России состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 числа.
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