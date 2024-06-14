В Подмосковье отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
Ремонт почтовых ящиков провели в примерно 400 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Запросы на ремонт ящиков для корреспонденции поступали от местных жителей. Работы проводили сотрудники управляющих компаний под контролем инспекторов Минчистоты области», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что если почтовый ящик нуждается в ремонте, запрос об этом необходимо направить управляющей компании или в Единую диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что подмосковные управляющие компании по заявкам жителей ликвидировали захламление 2 тысяч мест общего пользования и межквартирных холлов. Им содействовали инспекторы Минчистоты региона.
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Лев Каштанов